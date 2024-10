Αναγνωστόπουλος: Το gov.gr ξεκίνησε με 500 υπηρεσίες, σήμερα έχει 1.730

Για την πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα, τους μεγάλους κλάδους επαγγελμάτων μίλησαν οι καλεσμένοι στη συζήτηση «How Important is Digital Transformation for the Greek Economy», που συντόνισε ο κ. Νίκος Χριστοδούλου, Partner, Consulting Leader της Deloitte, στο πλαίσιο του 9ου Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών.