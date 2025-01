Η DPort Services και οι συνεργαζόμενες εταιρείες συμμετείχαν στον 15ο Greece Race for the Cure®, που πραγματοποιήθηκε στις 29 Σεπτεμβρίου 2024 στο Ζάππειο. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 100 εργαζόμενων και συνεργατών, η DPort συγκρότησε μία από τις μεγαλύτερες ομάδες της φετινής διοργάνωσης, δίνοντας δυναμικό παρόν σε έναν από τους σημαντικότερους αγώνες δρόμου και περιπάτους στην Ευρώπη αφιερωμένο στην ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού.

Εκτός της συμμετοχής της στο Greece Race for the Cure®, η DPort έχει αναλάβει ενεργά πρωτοβουλίες που αφορούν την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο. Πρόσφατα σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Be My Hero, οργάνωσε εγγραφή εθελοντών δοτών μυελού των οστών στις εγκαταστάσεις της με συμμετοχή των εργαζομένων της. Επίσης, σε συνεργασία με το Metropolitan Hospital προσέφερε μία δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και διάγνωση από ειδικό ιατρό μαστολόγο, στις συζύγους των εργαζομένων στις Προβλήτες ΙΙ & ΙΙΙ.

«Η συμμετοχή της DPort στον Greece Race for the Cure® καθώς και η υποστήριξη δράσεων με σκοπό τη στήριξη ασθενών με καρκίνο και την ευαισθητοποίηση των πολιτών αντικατοπτρίζουν τη σταθερή μας δέσμευση στην προαγωγή της υγείας», δήλωσε ο Γιώργος Πέτσης, Διευθύνων Σύμβουλος της DPort.

