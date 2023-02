Τις τελευταίες 2-3 ημέρες πριν από το Σαββατοκύριακο της Καθαρής Δευτέρας, «έσκασε» με ποταμό δημοσιευμάτων που βασίζονταν σε πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος , η «Υπόθεση Κοκλώνη». Το θέμα εμφανιζόταν άκρως σοβαρό , αφορούσε άμεσα τηλεοπτικές εκπομπές ιδιωτικών εταιρειών που ο κόσμος έβλεπε εδώ και πολύ καιρό σε διάφορους τηλεοπτικούς σταθμούς και στοχοποιούσε τον παραγωγό/παρουσιαστή και ιδιοκτήτη των εταιρειών.

«Και τώρα; Τι θα γίνει;» αναρωτιόταν – και δικαιολογημένα- ο κόσμος αφού πέραν της διαρροής του πολύ σοβαρού πορίσματος που μεταξύ άλλων μιλούσε και για …. 22 «ύποπτα» εκατομμύρια ευρώ, ουδέν συνέβαινε ενώ σε αρκετά δημοσιεύματα διατυπωνόταν και η σοβαρότατη κατηγορία περί «σύστασης εγκληματικής οργάνωσης» ;

Το βράδυ του Σαββάτου, η εκπομπή Just the two of us βγήκε κανονικά – και ζωντανά- στον αέρα και ο παραγωγός/παρουσιαστής, χαμογελαστός και «αστραφτερός» είπε απλώς δυο κουβέντες στην αρχή προαναγγέλλοντας ότι για το «ζήτημα» θα μιλούσε στο τέλος. Ακολούθησαν για 3-4 ώρες τραγούδια και χοροί και αστεία και κληρώσεις δώρων και πιστέψαμε ότι η διαρροή ήταν περίπου «μούφα» και όλα είχαν προφανώς «ρυθμιστεί».

Στο τέλος της εκπομπής, ο καταγγελλόμενος παρουσιαστής/παραγωγός, πάντα χαμογελαστός και «αστραφτερός», είπε: «Τις τελευταίες μέρες ακούστηκαν και γράφτηκαν πάρα πολλά. Τα περισσότερα, σχεδόν όλα, είναι ψέματα. Δεν έχω κρυφτεί ποτέ και ούτε έχω κάτι να κρύψω. Ο Κοκλώνης, λοιπόν, είναι εδώ. Ρωτήστε με ότι θέλετε, αλλά σας παρακαλώ σταματήστε να στοχεύετε μια εταιρία με 600 εργαζόμενους που δουλεύουν σκληρά. Αυτούς δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε». Και η εκπομπή τελείωσε αφήνοντας όλα τα ερωτήματα αναπάντητα. Λόγω Καθαρής Δευτέρας άραγε;

Επειδή για όλα αυτά που είχαν διαρρεύσει δεν έχω προσωπική γνώση, έψαξα και διάβασα. Και ξεχώρισα τα θέματα:

Ως επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο γνωστός τηλεοπτικός παραγωγός και παρουσιαστής Νίκος Κοκλώνης, σε πόρισμα που συνέταξε εις βάρος του η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Το 75σέλιδο πόρισμα έχει εδώ και αρκετά εικοσιτετράωρα υποβληθεί στον οικονομικό εισαγγελέα Χρήστο Μπαρδάκη, με τον επικεφαλής της Αρχής Χαράλαμπο Βουρλιώτη να εισηγείται, κατά πληροφορίες, στον εισαγγελέα την ποινική δίωξη του επιχειρηματία και τηλεοπτικού παραγωγού για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ο επιχειρηματίας φέρεται να έχει συστήσει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και να διατηρούσε υπό τον έλεγχό του 13-15 εταιρείες, αρκετές από τις οποίες φέρονται να ήταν «φαντάσματα» και μέσω αυτών, φέρεται να έχει εισπράξει επιστροφή ΦΠΑ, τον οποίο όμως δεν κατέβαλε στο κράτος, ως όφειλε.4.Εχουν επίσης βρεθεί εικονικά τιμολόγια, με τη ζημία σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου να υπολογίζεται από την Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος στα 22 εκατομμύρια ευρώ.

Υπάρχουν κι άλλα πολλά που προφανώς τα έχετε διαβάσει περί « κεντρικού ρόλου σε μια δικηγόρο και κυρίως σε έναν αλλοδαπό Αλβανό συνεργάτη του επιχειρηματία, υπόδικο για υπόθεση ναρκωτικών» για το ότι «η Αρχή φέρεται να έχει εντοπίσει ύποπτα εμβάσματα από το εξωτερικό προς τραπεζικά καταστήματα της χώρας» , για «εμβάσματα που συνδέονται με τη δράση του οργανωμένου εγκλήματος», για αίτημα του κ. Βουρλιώτη περί « δέσμευσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας τόσο του επιχειρηματία όσο και ακόμη έξι συνεργατών του», για «ποινική δίωξη για απάτη εις βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, φορολογική απάτη, σύσταση εγκληματικής οργάνωσης και ξέπλυμα μαύρου χρήματος» και άλλα.

Και το τελευταίο που βρήκα: « Υπάρχει γραπτή δήλωσή του κ. Κοκλώνη ότι οι επιχειρήσεις του έχουν ελεγχθεί χωρίς να του καταλογιστεί ποτέ κάτι παράνομο» και για « πρόθεσή του να διευκολύνει τις Αρχές στην άσκηση του έργου τους» αλλά και για « απειλή του να προβεί σε «νόμιμες ενέργειες» εναντίον όσων δημοσιεύουν ψευδείς ειδήσεις».

Όλα όσα διάβασα υπονοούν ότι, ενάμιση μήνα πριν από τις εκλογές, οι αρχές έχουν στα χέρια τους σαφέστατα στοιχεία για ένα θέμα που αφορά ΠΟΛΛΟΥΣ και θα μπορούσε να είναι ΠΟΛΥ μεγάλο και σοβαρό. Ύστερα από όλα αυτά που σίγουρα γνώριζε – και είχε, έστω συγκεκαλυμμένα, δημοσιεύσει - σύμπας ο Τύπος και φυσικά και ο ίδιος ο παραγωγός/παρουσιαστής και οι συνεργάτες του, δεν σας φαίνεται παράξενο να γίνει κανονικά η εκπομπή του Σαββάτου, να είναι τόσο ήσυχος , ψύχραιμος και εύχαρις ο κ. Κοκλώνης και να μιλά αποφασιστικά λέγοντας ότι «δεν θα σας αφήσω να τους πειράξετε;».

Τι ΔΕΝ καταλαβαίνω;