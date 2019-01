Η Ευρώπη είναι η μεγαλύτερη περιοχή πωλήσεων του Group για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, συγκεντρώνοντας πάνω από 50% το 2018. Με παραδόσεις 75.000 ηλεκτρικών και plug-in υβριδικών οχημάτων σε Ευρωπαίους πελάτες πέρσι, το BMW Group είναι αδιαμφισβήτητος ηγέτης της αγοράς, με μερίδιο πάνω από 16%. Στη Γερμανία, το ένα στα πέντε ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα που πουλήθηκαν πέρσι προερχόταν από το BMW Group. Σε όλο τον κόσμο, το μερίδιο αγοράς του BMW Group είναι πάνω από 9%. Η μεγαλύτερη μεμονωμένη αγορά της εταιρίας στα ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα είναι αυτή των ΗΠΑ, όπου πουλήθηκαν πάνω από 25.000 ηλεκτροκίνητα BMW και MINI το 2018, συγκεντρώνοντας πάνω από το 7% των συνολικών πωλήσεων του BMW Group στη χώρα αυτή. Η BMW 530e (κατανάλωση καυσίμου στο μικτό κύκλο: 2.3-2.1 l/100 km, κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το μικτό κύκλο: 52 – 47 g/100km, εκπομπές CO 2 στο μικτό κύκλο: 13.9 – 13.3 g/km*) ήταν το πολυτελές plug-in υβριδικό με τις καλύτερες πωλήσεις στις ΗΠΑ.

