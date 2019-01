Το SKODA KAMIQ συνδυάζει την ευελιξία και τα δυναμικά στοιχεία ενός compact μοντέλου με τα παραδοσιακά πλεονεκτήματα ενός SUV - την πιο ψηλή θέση οδήγησης, την καλύτερη ορατότητα, την πιο εύκολη είσοδο και έξοδο καθώς και την αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Βασισμένο στην MQB πλατφόρμα του Group, το νέο μοντέλο της SKODA διαθέτει νέα συστήματα υποβοήθησης, άνεσης, ασφάλειας αλλά και δυναμικό design, συγκεντρώνοντας όλα τα προσόντα ώστε να αποτελέσει το επόμενο best seller της κατηγορίας του και όχι μόνο.

More in this category: