Σε μία αγορά η οποία κατέγραψε άνοδο που ανήλθε σε ποσοστιαία βάση στο 4,2%, η Ford παρουσίασε αυξημένη επίδοση κατά 4,96% σε σχέση με εκείνη του 2017. Το μοντέλο-ηγέτης στη γκάμα των ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων της Ford ήταν για το 2018 το Ranger, το οποίο πραγματοποίησε άλμα ως προς τη δημοτικότητα του που έφτασε το 15% στην κατηγορία των Pick Up.

