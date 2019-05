Το Μονακό είναι μια ανωμαλία στο ημερολόγιο της Formula 1 – όμως, είναι επίσης, ο πιο διάσημος αγώνας της χρονιάς. Τα χαρακτηριστικά του δεν έχουν αλλάξει από το 1920, μια αργή, στενή διαδρομή που διασχίζει το κέντρο του Πριγκιπάτου.

Οι διάσημες μπαριέρες δεν αφήνουν κανένα λάθος ατιμώρητο. Ως συνήθως η Pirelli επέλεξε τις τρεις πιο μαλακές γόμες για το Μονακό: Η C3 είναι η P Zero λευκή, σκληρή, η C4 είναι η P Zero κίτρινη, μέση, και η C5 είναι η P Zero κόκκινη, μαλακή.

Χαρακτηριστικά πίστας

Το Μονακό είναι ένας αγώνας με αρνητικά ρεκόρ, όπως η χαμηλότερη μέση ωριαία ταχύτητα ενώ διαθέτει και την πιο αργή στροφή της σεζόν. Πρώτη προτεραιότητα είναι η μεγιστοποίηση της μηχανικής πρόσφυσης γι’ αυτό και επιλέγονται οι πιο μαλακές γόμες.

Σημαντικά τμήματα της διαδρομής έχουν νέο οδόστρωμα φέτος, όμως στρώθηκαν με την ίδια άσφαλτο δημόσιων δρόμων που προϋπήρχε, οπότε δεν αναμένουμε μεγάλη διαφοροποίηση.

Η στρατηγική μιας αλλαγής είναι αναμενόμενη στο Μονακό και πρέπει να συμβεί κάτι ασυνήθιστο για να αλλάξει αυτό φέτος. Το χρονικό σημείο που θα επιλέξει κανείς να μπει στα pit είναι σημαντικό καθότι τα προσπεράσματα είναι εξαιρετικά δύσκολα.

Η πρόσφυση στο Μονακό είναι χαμηλή και η διαδρομή βελτιώνεται σχετικά λίγο (παίζει ρόλο ότι είναι ανοικτή στην κυκλοφορία την Παρασκευή). Αυτό σε συνδυασμό με τα στενά περάσματα καθιστά πιθανή την εμφάνιση αυτοκινήτου ασφαλείας.

Αντίθετα με τον προηγούμενο αγώνα στους δρόμους του Μπακού, τα ελαστικά στο Μονακό δουλεύουν συνεχώς καθώς η μια στροφή διαδέχεται την άλλη. Αυτό διευκολύνει τους οδηγούς να φέρουν τη γόμα στην κατάλληλη θερμοκρασία λειτουργίας.

