Το BMW Group και η Daimler AG ξεκινούν επίσημα τη συνεργασία τους στην αυτοματοποιημένη οδήγηση: εκπρόσωποι και των δύο εταιριών υπέγραψαν συμφωνία για μακροπρόθεσμη στρατηγική συνεργασία, η οποία εστιάζει στην κοινή εξέλιξη νέων τεχνολογιών υποστήριξης οδηγού, αυτοματοποιημένης οδήγησης στον αυτοκινητόδρομο και αυτοματοποιημένης στάθμευσης (έως SAE Επίπεδο 4).

Επιπλέον, προγραμματίζονται διάλογοι για επέκταση της συνεργασίας σε υψηλότερα επίπεδα αυτοματοποίησης σε αστικές περιοχές και κέντρα πόλεων. Αυτό υπογραμμίζει τον μακρύ ορίζοντα και διάρκεια του εγχειρήματος, που θα συμπεριλάβει μία διευρυνόμενη πλατφόρμα για αυτοματοποιημένη οδήγηση. Η συνεργασία είναι επίσης ανοιχτή σε άλλους OEM και τεχνολογικούς εταίρους, στους οποίους τα αποτελέσματα θα διατίθενται κατόπιν αδείας.

Κύριος στόχος της συνεργασίας είναι το ταχύ λανσάρισμα της τεχνολογίας που αναμένεται να έχει εξέχουσα θέση σε συστήματα επιβατικών αυτοκινήτων για ιδιώτες πελάτες από το 2024. Οι δύο εταιρίες θα εφαρμόζουν ανεξάρτητα τις τεχνολογίες στα αντίστοιχα μοντέλα τους. Στο πλαίσιο της συνεργασίας, περισσότεροι από 1.200 ειδικοί θα ενώσουν τις τεχνογνωσίες τους, εργαζόμενοι συχνά σε ανάμικτες ομάδες. Θα εδρεύουν σε κέντρα όπως το BMW Group Autonomous Driving Campus στο Unterschleissheim, κοντά στο Μόναχο, το Mercedes-Benz Technology Centre (MTC) στο Sindelfingen και το Daimler Testing & Technology Centre στο Immendingen. Οι προσπάθειες θα επικεντρωθούν στην ανάπτυξη μιας κλιμακούμενης αρχιτεκτονικής για συστήματα υποστήριξης οδηγού, συμπεριλαμβανομένων αισθητήρων, στη δημιουργία ενός κοινού κέντρου δεδομένων για την αποθήκευση, διαχείριση και επεξεργασία δεδομένων και στην ανάπτυξη λειτουργιών και λογισμικού.

Προτεραιότητα στην Ασφάλεια για την Αυτόνομη Οδήγηση.

Μαζί με τις Aptiv, Audi, Baidu, Continental, Fiat Chrysler, HERE, Infineon, Intel και Volkswagen, το BMW Group και η Daimler δημοσίευσαν μία λευκή βίβλο με τίτλο Safety First for Automated 2 Driving. Πέραν του ότι αναφέρεται σε όλες τις σχετικές μεθόδους ασφάλειας για την αυτόνομη οδήγηση 3/4 SAE, η βίβλος λανσάρει επίσης ένα σύστημα ανιχνευσιμότητας, το οποίο καλύπτει από τον πρωταρχικό στόχο – δηλαδή να είναι ασφαλέστερη από το μέσο οδηγό – μέχρι τους ατομικούς στόχους ασφάλειας των διαφόρων εξαρτημάτων. Η βίβλος δημοσιεύτηκε στις 2 Ιουλίου 2019.

Αυτόνομη οδήγηση στο BMW Group

Το BMW Group ασχολείται με την υψηλού επιπέδου αυτοματοποιημένη οδήγηση από το 2006, και έχει δημιουργήσει μία ελεύθερη πλατφόρμα με ειδικούς επιστήμονες, προμηθευτές και OEM, με σκοπό την εξέλιξή της σε επίπεδο μαζικής παραγωγής. Από το 2017, όλες οι σχετικές δραστηριότητες έχουν συγκεντρωθεί στο Campus Αυτόνομης Οδήγησης στο Unterschleissheim, βόρεια του Μονάχου, ενώ στην πρόοδο της τεχνολογίας συνεισφέρει η υποστήριξη των εταίρων. Η δυνατότητα κλιμάκωσης της τεχνολογίας από το Επίπεδο 2 - 4 παρέχει έναν υψηλό βαθμό ευελιξίας και διασφαλίζει τη μελλοντική της βιωσιμότητα. Το προηγμένο, ευέλικτο λογισμικό που χρησιμοποιείται στο Campus θα επιταχύνει την ανάπτυξη της πλατφόρμας και θα θέσει νέα πρότυπα στη βιομηχανία. Σε όλο τον κόσμο, πάνω από το 70% των αυτοκινήτων δοκιμών πειραματίζονται με την τελευταία τεχνολογία. Αυτά συλλέγουν δεδομένα με σκοπό τη βελτίωση της μηχανικής μάθησης με τεχνητή νοημοσύνη (AI) μέσω προσομοιώσεων και δοκιμών νέων λειτουργιών Επιπέδου 2 – 5 στο δρόμο. Η γενιά των τεχνολογιών που σήμερα είναι σε εξέλιξη θα εφαρμοστεί στη μαζική παραγωγή ως Επίπεδο αυτοματοποίησης 3 το 2021 στο BMW iNEXT που θα προσφέρει επίσης δυνατότητες Επιπέδου 4 για πιλοτικά προγράμματα.

Αυτόνομη οδήγηση στην Daimler AG .

Η Daimler AG εργάζεται πάνω σε προγράμματα εξέλιξης μαζικής παραγωγής όχι μόνο για ειδικά οχήματα Επιπέδου 3, αλλά και για τα Επίπεδα 4 και 5. Επί μακρόν ηγέτης στα συστήματα ενεργητικής ασφάλειας, η εταιρία προγραμμάτισε εξ αρχής τα συστήματά της, ως επί το πλείστον εσωτερικά. Το 2019, θα λανσάρει στο San José, Silicon Valley, το πρώτο της πιλοτικό πρόγραμμα με την Bosch, για αυτοοδηγούμενα οχήματα (Επίπεδα 4/5) σε περιβάλλον πόλης. Αυτό θα είναι το επόμενο ορόσημο στο πλαίσιο της υπάρχουσας συνεργασίας μεταξύ των δύο εταίρων και η οποία θα συνεχιστεί σύμφωνα με το πρόγραμμα. Στις αρχές της επόμενης δεκαετίας, η Daimler θα φέρει στην αγορά όχι μόνο οχήματα ενισχυμένης αυτοματοποιημένης οδήγησης (Επίπεδο 3) αλλά και πλήρως αυτόνομα (Επίπεδο 4/5). Είναι η μόνη ΟΕΜ στον κόσμο που μπορεί να εφαρμόσει αυτόνομη οδήγηση σε οποιαδήποτε κατηγορία, από επιβατικά αυτοκίνητα και van μέχρι λεωφορεία και φορτηγά, επομένως βασίζεται σε κλιμακούμενες λύσεις για την επίτευξη της αυτοματοποιημένης οδήγησης.