Η Nissan: "Αγκαλιά" με τα βραβεία Car of the Year και Technology of the Year, του RJC

To σύστημα υποστήριξης του οδηγού ProPILOT 2.0 στο νέο Nissan DayZ, απέσπασε κορυφαίες διακρίσεις. Το νέο Nissan Dayz είναι το “Αυτοκίνητο της Χρονιάς για το 2020” σύμφωνα με την μη κερδοσκοπική οργάνωση Automotive Researcher's and Journalists' Conference of Japan (RJC). Επιπλέον, το ProPILOT 2.0, το ολοκαίνουριο προηγμένο σύστημα υποστήριξης οδηγού που πραγματοποίησε πρόσφατα το ντεμπούτο του στο Nissan Skyline, κέρδισε το βραβείο “Technology of the Year” του RJC. Με τη διάκριση του Nissan Dayz, ως Αυτοκινήτου της Χρονιάς, η επιτροπή βραβείων του RJC δήλωσε: "Το ολοκαίνουργιο Nissan Dayz άλλαξε την τυπική αντίληψη για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας kei. Η νέα πλατφόρμα, ο κινητήρας και το σύστημα συνεχούς μεταβολής σχέσεων μετάδοσης Xtronic, βελτιώνουν σημαντικά την ισχύ, τις επιδόσεις και την απόδοση καυσίμου, με το αυτοκίνητο να διαθέτει μια ευρύχωρη καμπίνα και αντίστοιχα χώρο αποσκευών. Και ακόμα καλύτερα, το μοντέλο είναι το πρώτο kei αυτοκίνητο που προσφέρει το σύστημα ProPILOT και το προηγμένο αυτόματο σύστημα αναφοράς ατυχημάτων "SOS call". " Για την απονομή του βραβείου Τεχνολογίας της Χρονιάς στο ProPILOT 2.0 , η επιτροπή δήλωσε: "Το ProPILOT 2.0 προσφέρει στους αγοραστές μια ακόμα πιο συναρπαστική εμπειρία οδήγησης, με περισσότερη αυτοπεποίθηση. Το νέο σύστημα ProPILOT 2.0 επιτρέπει την οδήγηση κατά τη διάρκεια της πορείας σε μια συγκεκριμένη λωρίδα. Όταν το όχημα προσεγγίζει μια παράκαμψη, ή όταν είναι εφικτή η προσπέραση ενός πιο αργού οχήματος, το σύστημα κρίνει τον κατάλληλο χρονισμό της προσπέρασης, με βάση τις πληροφορίες από το σύστημα πλοήγησης και τους αισθητήρες 360 μοιρών. Ο οδηγός λαμβάνει διαισθητική ακουστική και οπτική καθοδήγηση και καλείται να θέσει και τα δύο χέρια στο τιμόνι και να επιβεβαιώσει την έναρξη αυτών των λειτουργιών, με ένα διακόπτη."