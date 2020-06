H τέχνη του καμουφλάζ στα πρωτότυπα δοκιμών της SKODA

H SKODA ακολουθεί τη συνήθη πρακτική της αυτοκινητοβιομηχανίας, να δοκιμάζει τα πρωτότυπά της καμουφλαρισμένα, μέχρι την επίσημη παρουσίαση του μοντέλου.

Σε τι εξυπηρετεί το καμουφλάζ στα αυτοκίνητα των δοκιμών προπαραγωγής, από τη στιγμή που λόγω των εντυπωσιακών, πολύχρωμων σχημάτων τραβούν μονομιάς τα βλέμματα των περισσότερων; Το περίτεχνο καμουφλάζ στα αυτοκίνητα των δοκιμών της SKODA επιτρέπουν μόνο ασαφείς υποθέσεις για το τι κρύβεται πίσω από το εντυπωσιακό τους κάλυμμα. Αυτό είναι απαραίτητο, δεδομένου ότι πολύ πριν από το λανσάρισμα ενός νέου μοντέλου, τα πρωτότυπα αυτοκίνητα προπαραγωγής που δοκιμάζονται στους δρόμους, θα έχουν ήδη καλύψει έως και δύο εκατομμύρια χιλιόμετρα, σε πραγματικές συνθήκες. Τις περισσότερες φορές, οι δοκιμές πραγματοποιούνται σε δρόμους κανονικής κυκλοφορίας. Τα μοτίβα του καμουφλάζ προστατεύουν το γενικότερο σχεδιασμό και τα χαρακτηριστικά κάθε νέου μοντέλου από τα περίεργα βλέμματα και την βιομηχανική κατασκοπεία, χρησιμοποιώντας οπτικές ψευδαισθήσεις που αποπροσανατολίζουν το θεατή.

Ο μαραθώνιος δοκιμών στους δρόμους, μέχρι την έναρξη της παραγωγής, πραγματοποιείται σε όλες τις ηπείρους. Το μοντέλο παραγωγής θα πρέπει να αποδίδει εγγυημένα τα βέλτιστα τόσο σε εξαιρετικά κρύο περιβάλλον με θερμοκρασίες κάτω από τους μείον 30 βαθμούς Κελσίου όσο και πολύ πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο απαιτητικό και ολοκληρωμένο πρόγραμμα δοκιμών, τα πρωτότυπα - γνωστά και ως «μουλάρια» - μετά από δοκιμές σε πίστες και κλιματικούς θαλάμους, βγαίνουν σε δημόσιους δρόμους, σε περιβάλλοντα με πολύ υψηλή υγρασία, σε διαδρομές εκτός δρόμου με σκόνη και χώμα, καθώς και σε αρκτικές συνθήκες, στο χιόνι και σε παγωμένες επιφάνειες.

Για να κρατηθεί μυστική η σχεδιαστική ταυτότητα των αυτοκινήτων δοκιμών από τα αδιάκριτα βλέμματα δημοσιογράφων, φωτογράφων και ανταγωνιστών, τα αυτοκίνητα καλύπτονται πολύ προσεκτικά. Αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να διασφαλιστεί ότι οι τεχνολογικές καινοτομίες, τα νέα χαρακτηριστικά σχεδίασης και οι έξυπνες λεπτομέρειες θα παραμείνουν κρυφά μέχρι την ώρα της επίσημης παρουσίασης. Τα αδιάκριτα βλέμματα θα αναζητήσουν μάταια ακόμη και την επιγραφή ή το σήμα της SKODA σε οποιοδήποτε από τα πρωτότυπα δοκιμών της μάρκας. Τους «παπαράτσι» που είναι εξοπλισμένοι με κάμερες ή smartphones, ενδιαφέρουν ιδιαίτερα διάφορα χαρακτηριστικά σημεία και στοιχεία του αμαξώματος, όπως οι προβολείς, η μάσκα ή το πίσω μέρος, τα οποία καλύπτονται ή παραποιούνται περίτεχνα ώστε να μην αποκαλύπτονται. Επίσης, τα σχέδια του καμουφλάζ χρησιμοποιούνται για την απόκρυψη του περιγράμματος του αμαξώματος, καθώς μέχρι και τα πλαϊνά παράθυρα καλύπτονται μερικώς, για να αποκρύψουν το σχεδιασμό του προφίλ.

Παρόμοιες προδιαγραφές ισχύουν και για το εσωτερικό. Μια καμπίνα που βρίσκεται κοντά στην τελική έκδοση παραγωγής πρέπει να προστατεύεται από τους φακούς των φωτογράφων, μιας και ακόμα και ένα πρωτότυπο δοκιμής θα σταθμεύσει περιστασιακά, π.χ. για ανεφοδιασμό σε κάποιο πρατήριο. Στα υλικά που χρησιμοποιούνται σε ένα αυτοκίνητο δοκιμής περιλαμβάνονται τα υφάσματα συσκότισης που διαμορφώνονται σε ανεξάρτητα καλύμματα για το ταμπλό, την κεντρική οθόνη, το σύστημα πολυμέσων, την κεντρική κονσόλα, τους διακόπτες ή τους αεραγωγούς, ενώ είναι εύκολο να αφαιρεθούν. Η SKODA χρησιμοποιεί αυτές τις σχολαστικές, ολοκληρωμένες τεχνικές καμουφλάζ έως ότου έρθει η ώρα για την επίσημη παρουσίαση ενός νέου μοντέλου, διατηρώντας στα ύψη το ενδιαφέρον των υποψήφιων πελατών και των εκπροσώπων των μέσων μαζικής ενημέρωσης, ιδανικά μέχρι την τελευταία στιγμή!

Στη SKODA, οι ειδικοί του καμουφλάζ είναι υπεύθυνοι για το σχεδιασμό και την εξέλιξη των καλυμμάτων. Υπάρχουν ελάχιστα όρια μπροστά στη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους, πειραματίζονται με μοτίβα, τρισδιάστατα εφέ και χρωματικές αντιθέσεις για να ξεγελάσουν τα βλέμματα. Μερικές φορές κρύβουν ακόμη και μηνύματα μέσα στον σχεδιασμό καμουφλάζ, όπως ένα hashtag για τον λογαριασμό @skodaautonews στο Twitter. Η εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου καμουφλάζ σε ένα αυτοκίνητο δοκιμών με το χέρι, διαρκεί αρκετές ώρες.

Όσον αφορά τις ειδικές εκδηλώσεις, οι ειδικοί για τα καμουφλάζ της SKODA συνεργάζονται με αυτούς του μάρκετινγκ για να δημιουργήσουν μερικές ιδιαίτερα εντυπωσιακές λύσεις. Για παράδειγμα, στη διάρκεια της μεγάλης παρέλασης στα Ηλύσια Πεδία που έγινε στο πλαίσιο του «Tour de France 2016», το KODIAQ, το μεγάλο SUV της μάρκας, εμφανίστηκε πριν την επίσημη πρεμιέρα του με ένα κόκκινο, γκρι και μαύρο καμουφλάζ που μονοπώλησε το ενδιαφέρον. Το 2019, λίγο πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα της, η SKODA OCTAVIA τέταρτης γενιάς μπορούσε πολύ εύκολα να εντοπιστεί στους δρόμους της Πράγας και της Mladá Boleslav χάρη σε ένα ειδικό δίχρωμο καμουφλάζ σε κίτρινο και πορτοκαλί χρώμα, στο πλαίσιο του παιχνιδιού "Catch me if you can" για τους φίλους της SKODA. Οι fans που «αποθανάτιζαν» τα καμουφλαρισμένα αυτοκίνητα στο Facebook, στο Twitter ή στο Instagram, μπορούσαν να κερδίσουν μια αποκλειστική πρόσκληση για την παγκόσμια πρεμιέρα του μοντέλου. Για τα πρωτότυπα δοκιμών του SCALA, χρησιμοποιήθηκε ένα μοτίβο λευκών και μπλε διαγραμμίσεων.

Τους τελευταίους μήνες, οι επίδοξοι αυτοκινητικοί παπαράτσι που περιμένουν κοντά στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Mladá Boleslav, μπορούν να καταγράφουν το εντυπωσιακό καμουφλάζ με πράσινα, λευκά και γκρι τρισδιάστατα οπτικά σχήματα που κρύβουν το σχεδιασμό του SKODA ENYAQ iV. Οι ειδικοί στο καμουφλάζ αφιέρωσαν συνολικά 120 ώρες στην ιδέα της απόκρυψης του πρώτου αμιγώς ηλεκτροκίνητου SUV της SKODA και για αυτό χρησιμοποίησαν περίπου 18 τετραγωνικά μέτρα αυτοκόλλητου υλικού. Το SKODA ENYAQ iV θα αποκαλυφθεί αργότερα μέσα στη χρονιά. Ωστόσο, οι ειδικοί για τα καμουφλάζ δεν θα έχουν και πολύ χρόνο για να χαλαρώσουν, αφού μέχρι το τέλος του 2022 θα κυκλοφορήσουν συνολικά δέκα νέα ηλεκτρικά μοντέλα της γκάμας SKODA iV.