Τέλος η Honda από την Formula1

Η Honda Motor Co., Ltd. ανακοίνωσε σήμερα ότι αποφάσισε να ολοκληρώσει τη συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA*1 Formula One (F1) ως προμηθευτής κινητήρων στο τέλος της σεζόν του 2021.