Κατακτώντας μια πληθώρα βραβείων σε όλη την Ευρώπη σε διάφορες κατηγορίες σχεδίασης, προϊόντος και βιωσιμότητας, η Hyundai Motor γιόρτασε μια από της πιο βραβευμένες χρονιές της. Οι πιο σημαντικές διακρίσεις αφορούν στο IONIQ 5 που στέφθηκε «Παγκόσμιο Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» και το «Rolling lab» της εταιρείας N Vision 74 που βραβεύτηκε ως «Instant Icon» στα πρόσφατα Top Gear Awards 2022.

Παράλληλα, το 2022 το Hyundai Motor Group βραβεύτηκε ως «Κατασκευαστής Αυτοκινήτων της Χρονιάς» από την Automobilwoche. Η διάσημη γερμανική εφημερίδα επαίνεσε τον Όμιλο για τα «υψηλής ποιότητας» μοντέλα του. Επιπρόσθετα, η Hyundai γιορτάζει και μια πληθώρα βραβεύσεων για το παγκόσμιο μπεστ σέλερ, Hyundai TUCSON, όπου βραβεύτηκε στην Ελλάδα ως «Αυτοκίνητο του 2022» και αντίστοιχα στην Ισπανία έγινε για πρώτη φορά το μοντέλο με τις μεγαλύτερες πωλήσεις οποιουδήποτε κατασκευαστή στη χώρα.

«Μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της αυτοκινητοβιομηχανίας έχουν αναγνωρίσει τη Hyundai για τα επιτεύγματά μας, ειδικά στην ηλεκτροκίνηση, τις τεχνολογίες και τη βιωσιμότητα», δήλωσε ο κ. Michael Cole, President & CEO Hyundai Motor Europe. «Αυτή η μεγάλη επιτυχία θα λειτουργήσει ως εφαλτήριο για εμάς το 2023. Το επόμενο έτος θα δούμε πολλά συναρπαστικά λανσαρίσματα, όπως την ολοκαίνουρια γκάμα του KONA δεύτερης γενιάς και του πρώτου μας αμιγώς ηλεκτρικού (EV), IONIQ 5 N υψηλών επιδόσεων».

Κοιτάζοντας πίσω στο 2022

Παρόλο που η Hyundai παρουσίασε λιγότερα μοντέλα το 2022 σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, συνέχισε να προκαλεί σημαντικό ενδιαφέρον με τα προϊόντα που αποκάλυψε. Με το λανσάρισμα του δεύτερου μοντέλου της μάρκας IONIQ, IONIQ 6, η Hyundai διεύρυνε την γκάμα των προϊόντων της. Τα «rolling labs» RN22e και N Vision 74 της εταιρείας απέσπασαν κορυφαίες διακρίσεις, συνδυάζοντας την ηλεκτροκίνηση με την οδήγηση υψηλών επιδόσεων και τις καινοτόμες τεχνολογίες.

Βραβευμένα ηλεκτροκίνητα (EV) μοντέλα και μοντέλα υψηλών επιδόσεων

Η γκάμα των προϊόντων της Hyundai συνολικά έλαβε πολύ σημαντικές διακρίσεις φέτος, με κορυφαία μοντέλα τα αμιγώς ηλεκτρικά (EV) της μάρκας IONIQ και τα μοντέλα υψηλών επιδόσεων.

Το IONIQ 5 έχοντας κατακτήσει 25 βραβεία το 2021, συνέχισε το νικηφόρο του σερί και το 2022. Στα NYIAS World Car Awards 2022, το μοντέλο κατέκτησε τα βραβεία ‘World Car of the Year’, ‘World Electric Vehicle of the Year’ και ‘World Car Design of the Year’. Το περιοδικό Lifestyle Esquire ανακήρυξε το IONIQ 5 «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022» σπάζοντας το καλούπι με την «καθαρή του σχεδίαση και την απλότητα πάνω από τη πολυτέλεια». Το αμιγώς ηλεκτρικό μεσαίο CUV κέρδισε επίσης το βραβείο «Καλύτερο Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο» στα Move Electric Awards 2022 και το «Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2022 του Ηνωμένου Βασιλείου» στα UK Car of the Year Awards 2022. Επιπλέον, διακρίθηκε ως «SUV της Χρονιάς 2023» για τα συστήματα ασφαλείας την απόδοση, την αξία, την προοδευτική του σχεδίαση, τις καινοτόμες τεχνολογίες και τις επιδόσεις του, από το περιοδικό MotorTrend.

Πριν από την άφιξή του στην ευρωπαϊκή αγορά, το IONIQ 6 έλαβε επίσης μεγάλη διάκριση. Τιμώντας τα κορυφαία αμιγώς ηλεκτρικά (EV) οχήματα που θα κυκλοφορίσουν στην αγορά το επόμενο έτος, το Autobest βράβευσε το Electrified Streamliner ως «ECOBEST Best EV of 2023». Παράλληλα, το IONIQ 6 κατέκτησε μια σειρά βραβείων όπως το «Car and Driver Automotive Design Award 2022» στην Ισπανία, το «Full Electric Paris Match Prize» στα Automobile Awards στη Γαλλία, το «Connect Car Award» στη Γερμανία και πέρα από τον Ατλαντικό Ωκεανό, το Καναδικό βραβείο: «New Car of the Year» από το Le Guide de l'auto.

Επιπρόσθετα, το εντυπωσιακό υβριδικό μοντέλο κυψελών καυσίμου N Vision 74 της Hyundai, το οποίο συνδυάζει ηλεκτροκίνηση και υψηλές επιδόσεις, κέρδισε σημαντικά βραβεία, με κορυφαίο το «Instant Icon» των Top Gear Awards 2022 και το «Concept Car of the Year» στα CDN People Awards.

Το πρώτο SUV υψηλών επιδόσεων της Hyundai, το KONA N, γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία στην Ιταλία. Επιλέχθηκε ως «Αυτοκίνητο της Χρονιάς» στην κατηγορία Compact SUV από την Top Gear Italia, Ο περσινός νικητής του «Αυτοκίνητου της Χρονιάς» στα ετήσια βραβεία του Top Gear, το i20 N ανακηρύχθηκε «Best Hot Hatch» από την Auto Express στο Ηνωμένο Βασίλειο το 2022.

To 2022 η Hyundai ξεχώρισε και βραβεύτηκε όχι μόνο για τα προϊόντα της αλλά και για τον σχεδιασμό των οχημάτων της. Το IONIQ 5 βραβεύτηκε ως «Car Design of the Year» στα NYIAS World Car Awards, ενώ τα STARIA, SEVEN Concept και IONIQ 5 Robotaxi απέσπασαν σημαντικά iF Design Awards. Παράλληλα, τα STARIA, SEVEN Concept, το Trailer Drone και το Plug & Drive concept της Hyundai κέρδισαν σημαντικά Red Dot Awards.

O κ. SangYup Lee, Executive Vice President και Head of Global Design Center της Hyundai, ανακηρύχθηκε «Design Hero of the Year» στα Autocar Awards.