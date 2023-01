Με απολύτως ισορροπημένες αναλογίες, αισθησιακή σχεδίαση με προσοχή στη λεπτομέρεια, την τελευταία γενιά MBUX και μια σειρά εκδόσεων εξοπλισμένη απόλυτα στις επιθυμίες των πελατών, η νέα Mercedes-Benz A-Class φέρνει κάτι μοναδικό στην compact κατηγορία και υπόσχεται κομψότητα και στιλ στις καθημερινές μετακινήσεις. Η A-Class εξακολουθεί να διατίθεται ως Hatchback και ως Sedan.

Σπορτίφ, μυώδες εξωτερικό στη σημαντικά αναβαθμισμένη βασική έκδοση: Με την πρώτη ματιά, η ανανεωμένη A-Class αποπνέει ισχύ και δυναμισμό. Στο μπροστινό τμήμα κυριαρχούν το κεκλιμένο προς τα εμπρός καπό με τα δύο power domes και το επιβλητικό «ρύγχος καρχαρία», η νέα επένδυση ψυγείου με μοτίβο αστεριών και οι επίπεδοι προβολείς με τεχνολογία LED. Τον σπορ χαρακτήρα υπογραμμίζουν οι εξωτερικά επίπεδοι τροχοί σε τέσσερα επιπλέον σχέδια και διαστάσεις έως 19 ίντσες, που περιλαμβάνουν και τις προαιρετικές ζάντες αλουμινίου πολλαπλών ακτίνων σε πολύ γυαλιστερό μαύρο με στεφάνη επίσης σε πολύ γυαλιστερό μαύρο για την έκδοση AMG Line. Ο νέος πίσω διαχύτης και τα πίσω φώτα LED του βασικού εξοπλισμού δημιουργούν μια εντυπωσιακή και συναισθηματικά ελκυστική εμφάνιση μέρα και νύχτα. Το πολυτελές εξωτερικό συμπληρώνεται ιδανικά από μια πλούσια γκάμα εξωτερικών χρωμάτων βαφής: μια μεγάλη παλέτα ακρυλικών/μεταλλικών βαφών και βαφών MANUFAKTUR.

Ιδιαίτερος εσωτερικός χώρος με υψηλή τεχνολογία: Η αποκλειστικότητα αντανακλάται και στη βασική έκδοση του εσωτερικού της νέας A-Class. Το αδιαμφισβήτητα κορυφαίο χαρακτηριστικό είναι η ανεξάρτητη διπλή οθόνη του βασικού εξοπλισμού, που βρίσκεται στο επίκεντρο με τη μεγάλη οθόνη οδηγού 10,25 ιντσών και τη δεύτερη μεγάλη οθόνη πολυμέσων 10,25 ιντσών που μοιάζουν να αιωρούνται. Η εσωτερική αρχιτεκτονική, η οποία είναι μοναδική στην κατηγορία, δημιουργεί μία πολυτελή ατμόσφαιρα που θυμίζει τον νυχτερινό φωτισμό ενός φουτουριστικού κτιρίου. Οι τρεις στρογγυλοί αεραγωγοί που θυμίζουν αεριοστρόβιλους, χαρακτηριστικοί της Mercedes-Benz, παραπέμπουν στον κόσμο της αεροπλοΐας. Το εξελιγμένο τιμόνι τελευταίας γενιάς, που στον βασικό εξοπλισμό επενδύεται με δέρμα νάπα, είναι compact και ταιριάζει με το σύγχρονο ύφος της νέας, εξελιγμένης κεντρικής κονσόλας.

Η σειρά μοντέλων ικανοποιεί κάθε επιθυμία εξατομίκευσης και στο εσωτερικό: Η γραμμή εξοπλισμού Progressive που περιλαμβάνεται στον βασικό εξοπλισμό προσφέρει καθίσματα άνεσης, δερμάτινο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών με χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων σε χρώμιο, διάκοσμο σε εμφάνιση ανθρακονημάτων και αεραγωγούς σε μαύρο χρώμα με λεπτομέρειες χρωμίου. Τρία διαφορετικά χρώματα εσωτερικού είναι διαθέσιμα με την σχεδιαστική γραμμή progressive: μαύρο, μπεζ και το νέο, μοντέρνο sage grey. Παράλληλα η ανανεωμένη εξωτερική σχεδίαση της γραμμής progressive της Α-Class εντυπωσιάζει περιλαμβάνοντας –μεταξύ άλλων – τη μάσκα ψυγείου σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, τις ζάντες αλουμινίου 10 ακτινών 17 ιντσών και τις διακοσμητικές λεπτομέρειες χρωμίου στη γραμμή του παραθύρου,

Ο νέος διάκοσμος σε εμφάνιση σκούρων ανθρακονημάτων αναδεικνύει ακόμη περισσότερο τη σχεδίαση τόσο του ταμπλό οργάνων όσο και των θυρών σε αυτά τα μοντέλα. Η σχεδιαστική γραμμή AMG είναι σχεδιασμένη για υψηλές επιδόσεις και ξεχωρίζει με τον διάκοσμο από ανοιχτόχρωμο “βουρτσισμένο” αλουμίνιο και τις κόκκινες διακοσμητικές ραφές στα καθίσματα ARTICO/MICROCUT.

Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Ambition 2039, η Mercedes-Benz έχει θέσει τον στόχο να προσφέρει από το 2039 έναν στόλο επιβατικών και ελαφρών επαγγελματικών οχημάτων με ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα σε όλη την αλυσίδα αξίας και σε ολόκληρο το κύκλο ζωής. Στόχος της εταιρείας είναι να μειώσει έως το τέλος της δεκαετίας τουλάχιστον κατά το ήμισυ τις εκπομπές CO₂ ανά επιβατικό αυτοκίνητο σε ολόκληρο το κύκλο ζωής σε σύγκριση με το 2020. Ένα από τα μέτρα είναι η χρήση ανακυκλωμένων υλικών. Έτσι, κατά τη φάση σχεδιασμού της νέας B-Class εξετάστηκε προσεκτικά η σύνθεση όλων των υλικών που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν και διερευνήθηκαν οι δυνατότητες για πιο βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις. Η κεντρική επιφάνεια των καθισμάτων ανέσεων επενδύεται με υφάσματα φτιαγμένα από 100% ανακυκλωμένο υλικό. Στην περίπτωση των καθισμάτων ARTICO/MICROCUT, το ποσοστό αυτό είναι 65% στην επιφάνεια του καθίσματος και 85% στα εσωτερικά υλικά.

Σημαντικά αναβαθμισμένος εξοπλισμός: με τον εντυπωσιακά πλούσιο βασικό εξοπλισμό, η νέα A-Class προσφέρει πολλά χαρακτηριστικά, όπως η κάμερα οπισθοπορείας, το πακέτο USB, το τιμόνι σε δέρμα νάπα ή το σύστημα πλοήγησης Premium. Επιπρόσθετα, στον βασικό εξοπλισμό περιλαμβάνονται οι προβολείς LED, το κάθισμα με οσφυϊκή στήριξη, το πακέτο στάθμευσης και το πακέτο καθρεφτών ως μέρος του πακέτου advanced.

Συνολικά, η Mercedes απλοποίησε και πάλι τη λογική των πακέτων εξοπλισμού, ώστε να μην απαιτείται πολύς χρόνος για την επιλογή επιμέρους στοιχείων προαιρετικού εξοπλισμού. Τα λειτουργικά χαρακτηριστικά που παραγγέλνονται συχνά μαζί έχουν ομαδοποιηθεί πλέον σε πακέτα εξοπλισμού με βάση τις πραγματικές προτιμήσεις των πελατών. Επιπλέον, άλλα λειτουργικά στοιχεία προαιρετικού εξοπλισμού διατίθενται μεμονωμένα. Όσον αφορά τις σχεδιαστικές επιλογές, όπως το χρώμα βαφής, τις επενδύσεις, το διάκοσμο και τους τροχούς, οι πελάτες εξακολουθούν να μπορούν να διαμορφώνουν τα οχήματά τους εξατομικευμένα, όπως πάντα.

Πιο ψηφιακή, πιο έξυπνη, πιο ασφαλής: Στη νέα A-Class τόσο το υλικό όσο και το λογισμικό έχουν πραγματοποιήσει ένα άλμα προόδου: η τελευταία γενιά του MBUX προσφέρει διαισθητικό χειρισμό και μπορεί να μαθαίνει. Η οθόνη οδηγού και η κεντρική οθόνη δημιουργούν μια ολιστική εμπειρία για τις αισθήσεις και μπορούν να προσαρμόζονται στις επιθυμίες χάρη στα νέα στυλ προβολής (Classic με όλες τις σημαντικές πληροφορίες για τον οδηγό, Sporty με το δυναμικό στροφόμετρο, Discreet με λιγότερες πληροφορίες), στους τρεις τρόπους λειτουργίας (Πλοήγηση, Υποβοήθηση, Service) και τους επτά χρωματικούς συνδυασμούς. Η κεντρική οθόνη προσφέρει όλες τις προηγούμενες λειτουργίες, όπως πλοήγηση, μέσα, τηλέφωνο, διαχείριση οχήματος κλπ., και λειτουργεί ως οθόνη αφής για τον χειρισμό της.

Το σύστημα τηλεματικής βελτιώθηκε και εντυπωσιάζει με τη νέα σχεδίαση και το επίπεδο απόδοσής του. Άλλο ένα νέο χαρακτηριστικό είναι η ενσωμάτωση του αισθητήρα δακτυλικού αποτυπώματος (αναμένεται να είναι διαθέσιμος από το 1ο τρίμηνο του 2023) για την ταυτοποίηση και την εξουσιοδότηση του οδηγού. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα σύνδεσης με smartphone μέσω Apple Carplay ή Android Auto Wireless, ενώ για ακόμη περισσότερες επιλογές συνδεσιμότητας έχει προστεθεί άλλη μία θύρα USB-C και έχει αυξηθεί η ισχύς φόρτισης μέσω USB.

Με την ενεργοποίηση των online υπηρεσιών στην εφαρμογή Mercedes me App[1] η φωνητική υποβοήθηση Hey Mercedes αποκτά περισσότερες ικανότητες διαλόγου και μάθησης στη νέα A-Class. Για παράδειγμα, ορισμένες ενέργειες μπορούν να πραγματοποιούνται ακόμη και χωρίς να πείτε «Hey Mercedes» για να ενεργοποιηθεί. Η φωνητική υποβοήθηση MBUX μπορεί, επίσης, να εξηγεί τις λειτουργίες του οχήματος και να σας βοηθά όταν, για παράδειγμα, αναζητάτε το κουτί πρώτων βοηθειών ή θέλετε να συνδέσετε το smartphone μέσω Bluetooth στο αυτοκίνητο.

Ο νέος ηχητικός οδηγός διαδρομής «Tourguide», ο οποίος περιλαμβάνεται στη «Φωνητική Υποβοήθηση MBUX» του Mercedes me και διατίθεται αρχικά μόνο στη Γερμανία, κάνει ακόμη πιο ενδιαφέρουσες και διασκεδαστικές τις λειτουργίες πληροφοριών διαδρομής. Το σύστημα infotainment MBUX εκφωνεί εκτενείς πληροφορίες σχετικά με σημεία ενδιαφέροντος κατά μήκος της διαδρομής, αν πείτε την εντολή «Hey Mercedes, start Tourguide», και αντιδρά, μεταξύ άλλων, στις περίπου 3400 καφέ πινακίδες τουριστικών πληροφοριών στους αυτοκινητοδρόμους της Γερμανίας.

Η νέα A-Class ανανεώθηκε και ως προς τα συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας. Με την αναβάθμιση του πακέτου υποβοήθησης οδηγού, για παράδειγμα, η υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας γίνεται πιο άνετα χρησιμοποιώντας το ενεργό σύστημα υποβοήθησης διεύθυνσης. Η επόμενη γενιά του πακέτου στάθμευσης υποστηρίζει τη στάθμευση σε παράλληλες θέσεις και προσφέρει, μεταξύ άλλων, μια προβολή 360 μοιρών με τρισδιάστατες εικόνες για τη στάθμευση με τη βοήθεια κάμερας.

Εξηλεκτρισμένα και πανίσχυρα συστήματα κίνησης: Η νέα A-Class αναβαθμίστηκε και σε ό,τι αφορά τους κινητήρες της. Η γκάμα βενζινοκινητήρων έχει εξηλεκτριστεί στο σύνολό της και περιλαμβάνει τετρακύλινδρα σύνολα που διατίθενται αποκλειστικά σε συνδυασμό με το αυτόματο κιβώτιο DCT 7 ή 8 ταχυτήτων. Ως ήπια υβριδικά, είναι εξοπλισμένα με πρόσθετο ηλεκτρικό σύστημα 48 Volt που υποστηρίζει τη γρήγορη εκκίνηση με 10 kW επιπλέον ισχύ.

Η νέα κινούμενη με ιμάντα μίζα-δυναμό (RSG) βελτιώνει αισθητά την άνεση και την εμπειρία για τους πελάτες της νέας A-Class. Στη διάρκεια της εκκίνησης, για παράδειγμα, η μίζα-δυναμό RSG μειώνει τους κραδασμούς και τους θορύβους συγκριτικά με μια συμβατική μίζα. Επιπλέον, επιτρέπει την «ελεύθερη κύλιση» με απενεργοποιημένο τον κινητήρα εσωτερικής καύσης κατά τη σταθερή πορεία. Στη διάρκεια της πέδησης και της ανάκτησης ενέργειας, η μίζα-δυναμό RSG ανακτά ενέργεια και τροφοδοτεί το ηλεκτρικό κύκλωμα οχήματος 12 Volt και την μπαταρία 48 Volt. Η ενέργεια που παράγεται με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αξιοποιείται κατά την επιτάχυνση, για να υποστηρίζει τον κινητήρα εσωτερικής καύσης. Μέσω της αξιολόγησης διαφόρων φάσεων οδήγησης, το ECO Score 3.0, το οποίο μόλις ενσωματώθηκε σε μερικούς κινητήρες, παρακινεί τον οδηγό να οδηγεί πιο αποδοτικά εξοικονομώντας καύσιμο.

[1] Για τη χρήση των υπηρεσιών Mercedes me connect, πρέπει να δημιουργήσετε ένα Mercedes me ID και να αποδεχτείτε τους Όρους Χρήσης για τις υπηρεσίες Mercedes me connect. Η διαθεσιμότητα και οι λειτουργίες των υπηρεσιών που εμφανίζονται εξαρτώνται ειδικότερα από το μοντέλο του οχήματος, το έτος κατασκευής, τον επιλεγμένο προαιρετικό εξοπλισμό και τη χώρα.