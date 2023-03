Η Volkswagen κάνει την αμιγώς ηλεκτρική γκάμα των μοντέλων ID. ακόμα πιο βιώσιμη, συμπεριλαμβανομένης της επιλογής των υλικών για το εσωτερικό.

. Κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, στα ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7 θα τοποθετηθούν καινοτόμα υλικά, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά σε μοντέλο μαζικής παραγωγής στο ID. Buzz (2). Για παράδειγμα, η Volkswagen χρησιμοποιεί ύφασμα κατασκευασμένο από νήμα Seaqual® για την επένδυση των καθισμάτων. Τα νήματα αποτελούνται από 10% πλαστικό που έχει συλλεγεί από θαλάσσια απορρίμματα και 90% από ανακυκλωμένο νήμα PES. Οι εκπομπές CO2 από την παραγωγή είναι σχεδόν κατά ένα τρίτο χαμηλότερες από ό,τι στα συμβατικά υλικά επένδυσης.

Η Silke Bagschik, επικεφαλής της γραμμής προϊόντων E-Mobility, εξηγεί: «Μέσω της ευρείας χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και της έλλειψης επενδύσεων από ζωικό δέρμα στο εσωτερικό των μοντέλων ID. βελτιώνουμε περαιτέρω την οικολογική ισορροπία των μοντέλων μας, έχοντας υψηλές απαιτήσεις στην απτική και μακροπρόθεσμη ποιότητα. Τα σχόλια των πελατών μας επιβεβαιώνουν την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε και στο μέλλον την επέκταση των βιώσιμων προσεγγίσεων».

To ID. Buzz πρωτοπόρος στις καινοτομίες ανακύκλωσης

Η Volkswagen χρησιμοποιεί ήδη ένα σημαντικό αριθμό καινοτόμων υλικών στο εσωτερικό του ID. Buzz, τα οποία θα τοποθετηθούν σταδιακά και στα υπόλοιπα μοντέλα της γκάμας ID. Για παράδειγμα, στο εσωτερικό του νέου ηλεκτρικού MPV μοντέλου της Volkswagen χρησιμοποιούνται εκτενώς εναλλακτικά υλικά τα οποία προέρχονται από πλαστικά θαλάσσια απορρίμματα ή από παλιά μπουκάλια ΡΕΤ (για την ακρίβεια, 63 μπουκάλια μεγέθους 500 ml). Το εξωτερικό υλικό για την επένδυση των καθισμάτων είναι κατασκευασμένο από νήμα Seaqual®, το οποίο αποτελείται κατά 10% από συλλεγμένα θαλάσσια απορρίμματα και κατά 90% από ανακυκλωμένο νήμα PES. Χάρη στην χρήση του παραπάνω υλικού εξοικονομείται ένα ποσοστό της τάξεως του 32% σε ό,τι αφορά τις εκπομπές CO2 σε σύγκριση με τα συμβατικά υλικά επένδυσης. Αντίστοιχα στα καθίσματα με το φιλικό προς το περιβάλλον υλικό ArtVelours Eco®, το ποσοστό ανακύκλωσης είναι της τάξης του 71%. Επιπλέον, οι επενδύσεις του δαπέδου και του διακοσμητικού ουρανού οροφής του ID. Buzz είναι κατασκευασμένες εξ ολοκλήρου από ανακυκλωμένο πολυεστέρα. Ανακυκλωμένα πλαστικά μπορούν επίσης να βρεθούν στο μονωτικό στρώμα που καλύπτει τα πατάκια. Το ίδιο ισχύει και σε στοιχεία όπως η επένδυση στο κάτω μέρος του αμαξώματος και το εσωτερικών των θόλων.

Επιπροσθέτως, η Volkswagen δεν χρησιμοποιεί πλέον υλικά όπως το χρώμιο ως διακοσμητικό φινίρισμα στα πλαϊνά των θυρών, στον πίνακα οργάνων και στο τιμόνι του ID. Buzz, καθώς η παραγωγή του χρωμίου επιβαρύνει το περιβάλλον. Το χρώμιο έχει αντικατασταθεί από ένα υγρής μορφής χρώμα που διαθέτει βιολογικής προέλευσης υλικό. Ορισμένες από αυτές τις καινοτομίες ανακύκλωσης του ID. Buzz θα χρησιμοποιηθούν στα ID.3, ID.4, ID.5 και ID.7.

Τα ανακυκλωμένα υλικά ως μία πλήρους αξίας εναλλακτική λύση

Τα ανακυκλώσιμα υλικά δημιουργούνται από την επεξεργασία ήδη χρησιμοποιημένων υλικών που κατόπιν έχουν εφαρμογή σε νέα προϊόντα. Στην περίπτωση των πλαστικών, τέτοια υλικά αποτελούν τα μπουκάλια ΡΕΤ και τα παλιά δίχτυα αλιείας. Αυτά τα πλαστικά απόβλητα μετατρέπονται σε κόκκους και στη συνέχεια μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν. Ανάλογα με τις απαιτήσεις, τα εξαρτήματα μπορούν να κατασκευαστούν χρησιμοποιώντας μόνο ένα μικρό ποσοστό ανακυκλωμένων υλικών ή εξ ολοκλήρου από αυτά. Στο εσωτερικό, τα επαναχρησιμοποιημένα υλικά πρέπει πάντα να προσφέρουν τα ίδια χαρακτηριστικά με τα αντίστοιχα συμβατικά. Αυτό ισχύει τόσο στην εμφάνιση και στην αίσθηση που προσφέρουν όσο και στην ανθεκτικότητα και τη διάρκειά τους στον χρόνο.

Η Volkswagen και η στρατηγική «Way to ZERO»

Μέχρι το 2030 η Volkswagen στοχεύει να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ανά όχημα κατά 40% και η εταιρεία σχεδιάζει να έχει ένα κλιματικά ουδέτερο ισοζύγιο το αργότερο μέχρι το 2050. Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων η Volkswagen αναλύει και βελτιστοποιεί ολόκληρο τον κύκλο ζωής του οχήματος. Από τη βασική έρευνα, την ανάπτυξη και την παραγωγή μέχρι την ανακύκλωση στο τέλος του κύκλου ζωής του. Η Volkswagen προσπαθεί επίσης να υλοποιήσει κλειστούς κύκλους υλικών για όλες τις χρησιμοποιούμενες πρώτες ύλες.