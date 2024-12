H Citroёn συμμετέχει φέτος στον εμπορικό θεσμό Black Friday διευκολύνοντας τους φίλους της μάρκας να αποκτήσουν ένα από τα μοντέλα της που ονειρεύονται, χωρίς δεύτερη σκέψη!

Με την τόλμη και την καινοτομία να αποτελούν βασικά χαρακτηριστικά του DNA της μάρκας καθόλη την πορεία της ιστορίας της, η Citroёn καινοτομεί σήμερα κάνοντας τον τρόπο απόκτησης των μοντέλων της από τους φίλους της μάρκας και τους υποψήφιους αγοραστές. πιο εύκολο από ποτέ.

Προνομιακές τιμές ισχύουν για όλη την γκάμα των μοντέλων της έως και την Παρασκευή 24 Νοεμβρίου, σε όλο το επίσημο δίκτυο διανομέων της.

Στις προτάσεις Black Friday της Citroën συμπεριλαμβάνονται και τα best seller της μάρκας Citroën C3, Citroën C3 Aircross & Citroën C4 όπως και τα υπόλοιπα μοντέλα της, σε όλες τις εκδόσεις (αμιγώς ηλεκτρικές, Plug in hybrid, βενζίνης και πετρελαίου).

Τα μοναδικά χαρακτηριστικά που φέρουν τα μοντέλα της Citroёn - κορυφαίο επίπεδο άνεσης, πλήρως εξοπλισμένες εκδόσεις, μοναδική σχέση «value for money», ευρεία γκάμα συστημάτων υποβοήθησης, πλήθος επιλογών συνδεσιμότητας, 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση και οδική βοήθεια – σε συνδυασμό με τις προνομιακές τιμές απόκτησής τους, σίγουρα θα συζητηθούν στο φετινό θεσμό «Black Friday”!

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr