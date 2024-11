Tο MINI Aceman διατίθεται αποκλειστικά με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, εξασφαλίζοντας μετακινήσεις χωρίς εκπομπές ρύπων.

Η δημιουργική αξιοποίηση του χώρου επαναπροσδιορίζεται: Η MINI γιορτάζει την πρεμιέρα του πρώτου crossover για την κατηγορία των πολυτελών μικρών αυτοκινήτων. Το νέο MINI Aceman συνδυάζει compact εξωτερικές διαστάσεις με τον μέγιστο δυνατό χώρο για τους επιβάτες και αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης. Το αποτέλεσμα είναι μια σύγχρονη ερμηνεία του βασικού οράματος του εφευρέτη του κλασικού Mini, Sir Alec Issigonis: μέγιστη αξιοποίηση του χώρου με ελάχιστο αποτύπωμα σε συνδυασμό με μια σύγχρονη φιλοσοφία όσον αφορά το σύστημα κίνησης. Η προοδευτική σχεδίαση του νέου MINI Aceman παρέχει χώρο για πέντε άνετα καθίσματα με το μήκος του οχήματος να είναι κάτι περισσότερο από τέσσερα μέτρα. Με την αρωγή καινοτόμων τεχνολογιών, επιτυγχάνεται μία εμβυθιστική, ψηφιακή εμπειρία στο εσωτερικό, ενώ η αμιγώς ηλεκτρική κίνηση του MINI Aceman δίνει νέα ώθηση στη χαρακτηριστική go-kart αίσθηση MINI. Σε συνδυασμό με τα σύγχρονα συστήματα υποβοήθησης και την εμβληματική σχεδίαση MINI, οι παραδοσιακές αξίες της μάρκας ανοίγουν τον δρόμο για ένα αμιγώς ηλεκτρικό μέλλον.

«Το MINI Aceman φέρνει ένα νέο επίπεδο ενθουσιασμού στην αμιγώς ηλεκτρική μας γκάμα, εμπλουτισμένο με μια πραγματικά απολαυστική ψηφιακή εμπειρία», σχολιάζει η Stefanie Wurst, επικεφαλής της MINI. «Το MINI Aceman είναι ιδανικό για τους πολυσύχναστους δρόμους της πόλης, διατηρώντας παράλληλα την ευελιξία και τη λειτουργικότητα ενός Crossover και την go-kart αίσθηση που περιμένεις από ένα MINI. Είμαι σίγουρη ότι η κομψή σχεδίαση, οι επιδόσεις και η ευελιξία του 5θέσιου Crossover θα αναδείξουν το MINI Aceman σε τεράστια επιτυχία».

Εξωτερικά, το MINI Aceman αποπνέει σπορ ευελιξία και αυτοπεποίθηση. Η αρχιτεκτονική του νέου crossover βασίζεται στη φιλοσοφία ενός αμιγώς ηλεκτρικού συστήματος κίνησης.

Με μήκος στα τέσσερα μέτρα, το νέο MINI Aceman διαθέτει πέντε θέσεις και έναν ευέλικτο χώρο αποσκευών με χωρητικότητα 300 λίτρων, τιμή που μπορεί να αυξηθεί στα 1.005 λίτρα χάρη στις πολυάριθμες δυνατότητες προσαρμογής του. Με προβλεπόμενη αυτονομία έως και 406 χιλιόμετρα* στον κύκλο δοκιμών WLTP, το MINI Aceman είναι άριστα εξοπλισμένο για μετακινήσεις απαλλαγμένες από εκπομπές ρύπων και εκτός των ορίων της πόλης.

Νέα σχεδιαστική φιλοσοφία "Charismatic Simplicity".

Ολόκληρη η νέα οικογένεια μοντέλων MINI υιοθετεί μια καθαρή, λιτή σχεδίαση, η οποία προσδίδει μια σύγχρονη εμφάνιση που αποπνέει αβίαστη αυτοπεποίθηση. Η μινιμαλιστική σχεδίαση του MINI Aceman δεν αφήνει καμία αμφιβολία για τον προοδευτικό χαρακτήρα του.

«Το MINI Aceman έχει έναν ισχυρό χαρακτήρα με τη δική του νεανική προσωπικότητα στη νέα οικογένεια MINI. Υιοθετεί μία ανεξάρτητη σχεδιαστική γλώσσα, είναι compact και δείχνει ευέλικτο. Με την χαρακτηριστική του εκφραστικότητα είναι ο τέλειος καθημερινός σύντροφος για όσους επιθυμούν ένα προσωπικό μέσο έκφρασης στις αστικές περιοχές», τονίζει ο Oliver Heilmer, επικεφαλής της MINI Design.

Το εξωτερικό.

Εκφραστικό crossover με compact διαστάσεις.

Με ένα εντυπωσιακό μπροστινό μέρος, τις στιβαρές καμπύλες και το αθλητικό του στήσιμο, το σπορ crossover μοντέλο της MINI είναι η επιτομή της ευελιξίας και της αυτοπεποίθησης. Με μήκος 4,07 m, πλάτος 1,75 m και ύψος 1,50 m, το MINI Aceman τοποθετείται ανάμεσα στο MINI Cooper και το MINI Countryman.

Με αεροδυναμικά διαμορφωμένο μπροστινό τμήμα, κοντούς προβόλους και λειτουργική σχεδίαση δύο όγκων, η σχεδιαστική αρχή "Clever Use of Space" που χαρακτηρίζει τη μάρκα αποκτά μία νέα ερμηνεία, ενώ η αμιγής ηλεκτροκίνηση ανοίγει μια ολόκληρη σειρά νέων δυνατοτήτων όσον αφορά τη σχεδίαση του οχήματος. Η δημιουργική αξιοποίηση του χώρου διασφαλίζει ότι το νέο MINI Aceman είναι ευέλικτο στην αστική κυκλοφορία, ενώ ταυτόχρονα προσφέρει άπλετο χώρο για τους επιβάτες.





Οι αδιάλειπτες επιφάνειες αναδεικνύουν τα εκφραστικά και κομψά χρώματα του αμαξώματος. Ο ευέλικτος και περιπετειώδης χαρακτήρας του MINI Aceman τονίζεται από τις στάνταρ ράγες οροφής, τους οπτικά τονισμένους τροχούς σε διαστάσεις από 17" έως 19" και τα στοιχεία προστασίας κάτω από το μπροστινό, το πίσω και τα πλαϊνά μέρη του οχήματος.

Μοντέρνα εμπρός σχεδίαση με εντυπωσιακούς προβολείς LED.

Η σχεδίαση του εμπρόσθιου τμήματος του MINI Aceman αποκαλύπτει μια ισχυρή παρουσία, ερμηνεύοντας εκ νέου τα γνώριμα στοιχεία της σχεδίασης ΜΙΝΙ, όπως τα εκφραστικά φωτιστικά σώματα και τη χαρακτηριστική μάσκα. Το νέο οκταγωνικό σχήμα της βασίζεται στο παραδοσιακό βασικό θέμα του εξαγώνου. Το πλαίσιο της μάσκας του MINI Aceman επεκτείνεται μέχρι την στιβαρή προστασία που βρίσκεται κάτω από την μπροστινή ποδιά. Στο νέο φινίρισμα Vibrant Silver ή στο γυαλιστερό Jet Black, η μπροστινή μάσκα δημιουργεί έντονες πινελιές αντίθεσης, συμβάλλοντας στην άμεση αναγνώριση του crossover μοντέλου.

Με τη μοναδική σχεδίασή τους, οι γωνιώδεις προβολείς LED του αυτοκινήτου τονίζουν την ξεχωριστή θέση του MINI Aceman στην οικογένεια MINI. Το σχήμα τους επεκτείνεται στο καπό του οποίου οι ακριβείς γραμμές χαρίζουν στο μπροστινό μέρος του οχήματος μία ξεχωριστή ταυτότητα. Τα στοιχεία φώτων ημέρας των προβολέων LED μπορούν να αλλάξουν σε τρεις διαφορετικές λειτουργίες, υπογραμμίζοντας τον εκφραστικό χαρακτήρα αυτού του νέου μέλους της οικογένειας MINI.

Χαρακτηριστική σχεδίαση αμαξώματος με εντυπωσιακές λεπτομέρειες.

Ο σχεδιασμός των επιφανειών του MINI Aceman συνεισφέρει στη σαφήνεια της σχεδιαστικής φιλοσοφίας του νέου μοντέλου. Οι διευρυμένες επιφάνειες του αμαξώματος τονίζονται από ακριβείς γραμμές και στιβαρές γωνίες. Παρά τον προοδευτικό χαρακτήρα της, η εντυπωσιακή αυτή σχεδίαση δημιουργεί επίσης μια σαφή σύνδεση με την ιστορία της μάρκας, δίνοντας στο Aceman τη δυνατότητα να είναι άμεσα αναγνωρίσιμο ως μοντέλο της MINI.

Η κλασική σχεδίαση τριών τμημάτων, που αφορά το αμάξωμα, το περίγραμμα των παραθύρων και την οροφή, έχει επαναπροσδιοριστεί. Σύμφωνα με τη φιλοσοφία περιορισμού όλων των στοιχείων στα απολύτως απαραίτητα, η απρόσκοπτη μετάβαση από το αμάξωμα στις γυάλινες επιφάνειες βελτιστοποιεί τις αεροδυναμικές ιδιότητες του αυτοκινήτου. Οι ενσωματωμένες χειρολαβές θυρών που δεν προεξέχουν τονίζουν την προοδευτική εμφάνιση του MINI Aceman, ενώ τα διαγώνια περιγράμματα στο αμάξωμα κάτω από τις κολόνες Α παραπέμπουν στις χαρακτηριστικές πτυχώσεις των κλασικών μοντέλων Mini στην μπροστινή περιοχή των πλαϊνών πάνελ. Οι αρμονικές επιφάνειες και οι οριζόντιες γραμμές ανάμεσα στους θόλους των τροχών δημιουργούν μια ενδιαφέρουσα μεσαία γραμμή, προσδίδοντας στο αμάξωμα μια αδιαμφισβήτητη δυναμική αύρα. Οι εντυπωσιακά διαμορφωμένοι θόλοι των τροχών με τη μεγάλη κλίση προς τα πίσω και την σχετικά απότομη κάθοδό τους αποτελούν ένα εντελώς μοναδικό χαρακτηριστικό του MINI Aceman στην οικογένεια MINI. Τα μαρσπιέ σε μαύρο ματ είναι η τελική πινελιά στη σχεδίαση του πλαϊνού τμήματος και το σχήμα τους συνεχίζεται στην περιοχή των θυρών, προσδίδοντας στο αμάξωμα μια λεπτή, όρθια και αθλητική εμφάνιση.

Στο πίσω μέρος, μεγάλες οριζόντιες επιφάνειες τονίζουν το πλάτος και το στιβαρό στήσιμο του αυτοκινήτου. Το αεροδυναμικά λοξοτομημένο και ανοιγόμενο πίσω παρμπρίζ εξασφαλίζει μια έντονη και ισχυρή σχεδίαση στο τμήμα των ώμων του αμαξώματος, που τονίζεται περαιτέρω με την μεγάλου μήκους αεροτομή της οροφής. Τα χαρακτηριστικά κατακόρυφα πίσω φωτιστικά σώματα MINI πλαισιώνουν το κεντρικό τμήμα του πίσω μέρους. Με τρία ξεχωριστά γραφικά, τα πίσω φώτα Matrix αναδεικνύουν τον χαρακτήρα του MINI Aceman με διαφορετικούς τρόπους. Ένα φαρδύ, σκούρο περίγραμμα στο κάτω άκρο του πίσω προφυλακτήρα και το στοιχείο προστασίας κάτω από το αμάξωμα που είναι ενσωματωμένο στο κέντρο, δημιουργούν σπορ αναλογίες, υποδηλώνοντας την ευελιξία του crossover μοντέλου.





Εκφραστικά φινιρίσματα αμαξώματος και τέσσερις ανεξάρτητες εκδόσεις.

Η λεπτή ποιότητα τριών επιπέδων των επιφανειών του αμαξώματος αναδεικνύεται με κομψό τρόπο μέσω των εκφραστικών χρωμάτων. Οι σκιές που δημιουργούνται από το τονισμένο αμάξωμα γίνονται αντιληπτές με διαφορετικό τρόπο, ανάλογα με την συχνότητα του φωτός και την οπτική γωνία. Σε συνδυασμό με τέσσερα φινιρίσματα αντίθεσης για την οροφή στο χαρακτηριστικό στυλ MINI, αυτό αποδίδει με ιδιαίτερη σαφήνεια τον εκφραστικό χαρακτήρα του MINI Aceman.

Το MINI Aceman διατίθεται σε τέσσερις διαφορετικές εκδόσεις. Ένα μακρόστενο λογότυπο στο σχέδιο της εκάστοτε παραλλαγής εξοπλισμού φιγουράρει στην μπροστινή περιοχή του μαρσπιέ. Η έκδοση Essential είναι ιδιαίτερα λιτή με καθαρές γραμμές, αναδεικνύοντας ορισμένα λειτουργικά μέρη, όπως το λογότυπο στο νέο φινίρισμα Vibrant Silver. Στην έκδοση Classic, η οροφή και οι εξωτερικοί καθρέπτες μπορούν να επιλεγούν σε μαύρο ή λευκό χρώμα για τη δημιουργία αντίθεσης. Η μάσκα διαθέτει γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα, ενώ η εσωτερική της επιφάνεια και ο προφυλακτήρας βάφονται στο χρώμα του αμαξώματος.

Η έκδοση Favoured προσφέρει ακόμα περισσότερες δυνατότητες εξατομίκευσης του MINI Aceman περιλαμβάνοντας την επιλογή της χαρακτηριστικής Multitone Οροφής, σε συνδυασμό με λευκά καλύμματα καθρεπτών και πλαίσιο μάσκας σε χρώμα Silver. Η εξαιρετικά σπορ αύρα του νέου crossover είναι ιδιαίτερα εμφανής στην έκδοση JCW. Εμπνευσμένη από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, η παραλλαγή αυτή διαθέτει τη δική της ξεχωριστή σχεδίαση εμπρός και πίσω. Η μάσκα φέρει πλαίσιο και το ειδικό για την παραλλαγή λογότυπο JCW σε γυαλιστερό μαύρο χρώμα, ενώ η οροφή αντίθεσης σε Chili Red και οι κόκκινες λωρίδες στο καπό υπογραμμίζουν τη δυναμική συνολική εμφάνιση. Εν τω μεταξύ, το πίσω μέρος έχει πολύ πιο μυώδες σχήμα, με γυαλιστερό μαύρο φινίρισμα από άκρη σε άκρη.

Ποικίλα αεροδυναμικά σχέδια ζαντών σε διαστάσεις μεταξύ 17” και 19” ολοκληρώνουν τις επιλογές εξωτερικού εξοπλισμού που διατίθενται για το MINI Aceman.

Το εσωτερικό.

Αυθεντική σχεδίαση και ευρεία γκάμα υλικών.

Η νέα σχεδιαστική φιλοσοφία “Charismatic Simplicity” της MINI εκφράζεται ξεκάθαρα στο εσωτερικό. Με την σχεδίαση του εσωτερικού να γίνεται σταθερά πιο απέριττη, το MINI Aceman ακολουθεί το αρχικό όραμα του Alec Issigonis, εφευρέτη του κλασικού Mini. Με το εργονομικό τιμόνι, την κεντρική οθόνη OLED και την αναδιαμορφωμένη μπάρα διακοπτών, που αποτελεί σήμα κατατεθέν του MINI, το cockpit απηχεί τρία βασικά σχεδιαστικά γνωρίσματα του κλασικού Mini. Με αυτό το σύγχρονο στυλ του ολοκαίνουργιου crossover, η MINI μεταφέρει τώρα την ιστορία της μάρκας στο σήμερα.

Η άνεση στα τμήματα της καμπίνας μεταξύ των θυρών, μαζί με την ευρυχωρία στην περιοχή των ώμων και των ποδιών, χαρίζουν στο φωτεινό cockpit μια αίσθηση ελευθερίας και άνεσης, ενώ η πανοραμική γυάλινη οροφή ενισχύει αυτό το αποτέλεσμα παρέχοντας πρόσθετο φως από ψηλά. Στο σκοτάδι, ο κρυφός φωτισμός κατά μήκος του πλαισίου της οροφής δημιουργεί το επιλεγμένο mood φωτισμού στο εσωτερικό. Οι ελεύθερες χειρολαβές των θυρών και τα καλύμματα των ηχείων στο νέο χρώμα Vibrant Silver είναι ευθυγραμμισμένα διαγώνια και δημιουργούν μια συναρπαστική αντίθεση με την οριζόντια σχεδίαση στην μπροστινή περιοχή του cockpit.

Η απαλή και στρογγυλεμένη σχεδίαση του εσωτερικού αντανακλάται περαιτέρω στις καμπύλες επιφάνειες του ταμπλό: η επιφάνεια του τελευταίου καλύπτεται με ένα πλεκτό υλικό στο οποίο το κάτω χρώμα διαφαίνεται μέσα από το πάνω. Αυτό προσδίδει στο εσωτερικό έναν οικείο χαρακτήρα με έντονα τονισμένες χρωματικές αντιθέσεις. Επεκτεινόμενη και στις εσωτερικές επενδύσεις των θυρών, η εύκολη στη συντήρηση και ευέλικτη αυτή δομή είναι κατασκευασμένη από ανακυκλωμένο πολυεστέρα. Ολοκληρώνοντας τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα στο cockpit, υπάρχουν άνετα καθίσματα, τα οποία προαιρετικά διαθέτουν υφασμάτινη επιφάνεια ή είναι κατασκευασμένα από διάτρητο Vescin.

Το ευρύχωρο πίσω μέρος του οχήματος προσφέρει χώρο για τρεις επιβάτες. Χάρη στην αναδιπλούμενη σε αναλογία 60:40 πλάτη του πίσω καθίσματος, ο χώρος αποσκευών μπορεί να αυξηθεί από 300 λίτρα σε έως και 1.005 λίτρα ανάλογα με τις ανάγκες.

Οθόνη OLED υψηλής ανάλυσης για σύγχρονη οδηγική άνεση.

Με καινοτόμες τεχνολογίες, η στρογγυλή οθόνη OLED προσδίδει στο εσωτερικό πρόσθετη ποιότητα σε επίπεδο έκφρασης. Με διάμετρο 240 mm, το κεντρικό όργανο διαθέτει εξαιρετικά επίπεδη σχεδίαση και γυάλινη επιφάνεια υψηλής ποιότητας. Το καινοτόμο MINI Operating System 9 επιτρέπει τον διαισθητικό χειρισμό όλων των λειτουργιών οδήγησης μέσω αφής ή φωνής. Αποτελώντας το σημείο αναφοράς σε ότι έχει να κάνει με την άνεση και την εμπειρία, η κεντρική μονάδα αλληλεπίδρασης MINI Interaction Unit ελέγχεται με παρόμοιο τρόπο με ένα smartphone.

Η γραφική παρουσίαση των δεδομένων που σχετίζονται με το όχημα είναι σύγχρονη και μινιμαλιστική, με την ταχύτητα και την κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας να εμφανίζονται με ευδιάκριτο τρόπο στο πάνω μέρος της οθόνης, ακριβώς στο οπτικό πεδίο του οδηγού. Πατώντας την ένδειξη ταχύτητας ανοίγει ένα μεγάλο ταχύμετρο που καταλαμβάνει όλη την οθόνη εστιάζοντας ξεκάθαρα στην εμπειρία οδήγησης. Τα υπόλοιπα widget εμφανίζονται σε μορφή μικρογραφιών στο αρχικό μενού, αριστερά και δεξιά της τρέχουσας λειτουργίας του μενού. Αυτά μπορούν να μετακινηθούν στο κέντρο και να επιλεγούν με οριζόντια κίνηση σάρωσης. Στην κάτω περιοχή της οθόνης OLED, τα στοιχεία Navigation, Media, Telephone και Climate του μενού μπορούν να επιλεγούν απευθείας ανά πάσα στιγμή.

Τα MINI Experience Modes αναβαθμίζουν την οδηγική εμπειρία.

Οι συναισθηματικές λειτουργίες MINI Experience Modes εμπλουτίζουν το εσωτερικό με καθηλωτικές εμπειρίες χρήστη. Στο MINI Aceman, δύο μονάδες προβολέων εκπέμπουν στο ταμπλό ειδικά φωτεινά γραφικά με διαφορετικά μοτίβα και χρώματα. Ανάλογα με το επιλεγμένο Experience Mode, γίνονται αλλαγές στο χρωματικό συνδυασμό των μοτίβων φωτός και στον κρυφό φωτισμό σε ολόκληρο το εσωτερικό. Οι νεοσύστατοι ήχοι οδήγησης MINI Driving Sounds ενισχύουν την εμπειρία της αμιγώς ηλεκτρικής οδήγησης. Σε συνδυασμό με συγκεκριμένα γραφικά στοιχεία στην οθόνη OLED, οι επιβάτες απολαμβάνουν μία πρωτόγνωρη εμπειρία ταξιδιού στο εσωτερικό του MINI Aceman.

Μεταξύ των οκτώ διαθέσιμων λειτουργιών που μπορούν να επιλεγούν, το Personal Mode προσφέρει καινοτόμες δυνατότητες εξατομίκευσης του cockpit. Σε αυτό το mode, μια επιλεγμένη εικόνα μπορεί να μεταφορτωθεί από ένα smartphone μέσω της εφαρμογής MINI και να επιλεγεί ως φόντο της οθόνης. Στη συνέχεια, ένας ψηφιακός επιλογέας χρωμάτων προσδιορίζει τα κυρίαρχα χρώματα της φωτογραφίας που προβάλλονται στις υφασμάτινες επιφάνειες του ταμπλό. Ο κρυφός φωτισμός κάτω από το ταμπλό και στον καθρέφτη της πόρτας έχει επίσης κωδικοποιηθεί χρωματικά ώστε να ταιριάζει με αυτές τις προβολές.

Μεταξύ των άλλων διαθέσιμων λειτουργιών είναι οι επιλογές Go-Kart Mode, Vivid Mode, Core Mode, Green Mode, Timeless Mode, Balance Mode και Trail Mode, με κάθε μια να εστιάζει στην οθόνη σε μια "εφαρμογή λειτουργίας" που ταιριάζει με την ατμόσφαιρα. Στο Go-Kart Mode η έμφαση δίδεται στο αγωνιστικό DNA της MINI, για παράδειγμα. Η οθόνη και το εσωτερικό στο σύνολό του διαθέτουν στην περίπτωση αυτή τα χρώματα ανθρακί και κόκκινο, ενώ ειδικές ενδείξεις αναλογικού τύπου για στοιχεία που άπτονται της δυναμικής οδήγησης συμπληρώνουν το συγκεκριμένο MINI Experience Mode που είναι εμπνευσμένο από το John Cooper Works.

Παραδοσιακό στοιχείο MINI: η εμβληματική μπάρα διακοπτών με νέα σχεδίαση.

Στο κλασικό Mini, η αίσθηση της μπάρας διακοπτών στο κέντρο του cockpit ενίσχυε τη συναισθηματική σύνδεση μεταξύ οδηγού και οχήματος. Η MINI βασίζεται επίσης στη χαρακτηριστική αυτή λεπτομέρεια εξοπλισμού προκειμένου να μεταφέρει την ιστορία της μάρκας στα πιο πρόσφατα μοντέλα της. Οι σημαντικότερες λειτουργίες οδήγησης (χειρόφρενο, επιλογέας ταχυτήτων, κουμπί start/stop, διακόπτης Experience Mode, χειριστήριο ρύθμισης έντασης ήχου) είναι άμεσα προσβάσιμες στο MINI Aceman μέσω πέντε ξεχωριστά σχεδιασμένων διακοπτών. Έτσι καταργείται η ανάγκη ύπαρξης ενός παραδοσιακού επιλογέα ταχυτήτων, απελευθερώνοντας χώρο για πρακτικές και ευρύχωρες επιλογές αποθήκευσης στην κεντρική κονσόλα. Εκτός από τις ποτηροθήκες, υπάρχει μία πρόσθετη βάση για ασύρματη φόρτιση smartphone.

Τέσσερις εξατομικευμένες εκδόσεις εξοπλισμού.

Όλα τα μοντέλα της νέας οικογένειας MINI διαθέτουν τέσσερις εκδόσεις με ξεχωριστές επιλογές εξατομίκευσης, η καθεμία από τις οποίες μεταφέρει με διαφορετικό τρόπο τη σύγχρονη αντίληψη της ευεξίας στο εσωτερικό του MINI Aceman.

Στην έκδοση Essential, το εσωτερικό είναι σχεδιασμένο με μέγιστη σαφήνεια και μείωση των λεπτομερειών σε ότι αφορά τον εξοπλισμό. Τα μαύρα σπορ καθίσματα με τα ευδιάκριτα multitone μοτίβα υφάσματος εναρμονίζονται με ένα έγχρωμο υφασμάτινο ένθετο στο ταμπλό. Από την έκδοση Classic και πάνω, το βασικό τιμόνι δύο ακτίνων αντικαθίσταται από ένα τιμόνι με τρεις και υφασμάτινη ταινία σε διαφορετικά χρώματα για το κατακόρυφο μπράτσο. Επιπλέον, η παραλλαγή εξοπλισμού με μαύρη και μπλε πλεκτή επιφάνεια στο ταμπλό και τις πόρτες παρέχει μια διαφοροποιημένη αντίθεση με τα καθίσματα από ύφασμα υψηλής ποιότητας ή Vescin.

Στην έκδοση Favoured, το εσωτερικό ξεχωρίζει για την εντυπωσιακά εκφραστική σχεδίασή του. Το ταμπλό υιοθετεί την κομψή απόχρωση Dark Petrol, η οποία συμπληρώνεται από μια τονισμένη χρωματική διαβάθμιση σε πορτοκαλί χρώμα στην πλευρά του συνοδηγού. Η δυναμική εμφάνιση αντικατοπτρίζεται περαιτέρω στα σπορ καθίσματα από διάτρητο Vescin. Αυτά διατίθενται με παραδοσιακές ραφές και κεντημένο λογότυπο MINI σε δύο χρώματα. Η έκδοση JCW παρουσιάζει με σπορ στιλ την ευέλικτη σε επίπεδο υλικών φιλοσοφία του MINI Aceman. Το κάθισμα JCW με σπορ γεωμετρία και πρόσθετη πλευρική στήριξη βελτιώνει αισθητά την άνεση. Σε συνδυασμό με το πολύχρωμο πλεκτό ύφασμα και το μαύρο συνθετικό δέρμα με κόκκινες ραφές, η χρωματική φιλοσοφία απηχεί τη σχεδίαση του ταμπλό και των επενδύσεων των θυρών.

Ψηφιακές υπηρεσίες.

Απλοποιημένη επικοινωνία με τον πρώτο φωνητικό βοηθό MINI.

Ο πρώτος ολοκληρωμένος φωνητικός βοηθός της μάρκας μπορεί να ενεργοποιηθεί στο MINI Aceman λέγοντας "Hey MINI!" Εναλλακτικά, το κουμπί push-to-talk στο τιμόνι είναι επίσης διαθέσιμο για το σκοπό αυτό. Η αλληλεπίδραση μέσω φωνής απεικονίζεται στην κυκλική οθόνη OLED μέσω μιας κινούμενης εικόνας γραφικών στοιχείων, τυπογραφίας και ενός avatar. Η επικοινωνία με τον εικονικό συνταξιδιώτη - είτε πρόκειται για ένα εικονίδιο MINI είτε για τον χαρακτήρα "Spike" - είναι ιδιαίτερα εύκολη και διαισθητική χάρη στη βελτιωμένη αναγνώριση ομιλίας. Η πλοήγηση, η τηλεφωνία, η ψυχαγωγία και πολλές ακόμα λειτουργίες του οχήματος μπορούν να ελέγχονται απλά και άνετα με την εκφώνηση της σχετικής εντολής.

Το MINI Intelligent Personal Assistant μαθαίνει συνεχώς μέσω διαλόγου και είναι σε θέση να αναλαμβάνει καθημερινές εργασίες σε διαδρομές που επαναλαμβάνονται τακτικά. Για παράδειγμα, με βάση γεωγραφικά δεδομένα, το όχημα μπορεί να αναγνωρίσει την είσοδο σε έναν πολυώροφο χώρο στάθμευσης και να ανοίξει αυτόματα το παράθυρο. Αυτό σημαίνει ότι οι μεμονωμένες καταστάσεις της καθημερινότητας μπορούν να διεκπεραιώνονται πιο εύκολα.

Προηγμένα συστήματα υποβοήθησης αυξάνουν την ασφάλεια.

Το Driving Assistant Plus παρέχει στο MINI Aceman πρόσθετη υποβοήθηση διεύθυνσης και κίνησης στη λωρίδα κυκλοφορίας κατά τον εγκάρσιο άξονα. Η άνετη και συνεργατική υποβοήθηση διεύθυνσης βοηθά τον οδηγό να παραμείνει στη σωστή πορεία. Η αυξημένη άνεση που προσφέρει το σύστημα συνδυάζει χαλαρό και ανώτερο έλεγχο του οχήματος, ενώ απαλλάσσει τον οδηγό από τις μονότονες και λιγότερο απαιτητικές πτυχές της οδήγησης. Η ευδιάκριτη απεικόνιση των οθονών, των στοιχείων ελέγχου και των εύκολα κατανοητών λειτουργικών χαρακτηριστικών συμβάλουν καθοριστικά στον υψηλό βαθμό ασφάλειας του συστήματος. Το νέο Trailer Assistant είναι στάνταρ και βοηθά κατά τους ελιγμούς σε χώρο στάθμευσης με ρυμουλκούμενο, προσφέροντας επίσης συμβουλές σχετικά με την απαιτούμενη γωνία του τιμονιού κατά την κίνηση με όπισθεν.

Χάρη σε δώδεκα αισθητήρες υπερήχων και τέσσερις κάμερες Surround View, το MINI Aceman μπορεί να εντοπίζει με μεγαλύτερη ακρίβεια τις κενές θέσεις στάθμευσης, ξεκινώντας αυτόματα ελιγμούς στάθμευσης όταν ο χώρος είναι περιορισμένος, ενώ η νέα λειτουργία Remote Parking του προαιρετικού Parking Assistant Pro επιτρέπει τη στάθμευση του οχήματος με τη χρήση smartphone. Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στο MINI Aceman να μπορεί να βγει αυτόματα από μια θέση στάθμευσης, διευκολύνοντας την είσοδο στο όχημα, εάν ο χώρος στο πλάι είναι πολύ περιορισμένος.

Το προαιρετικό και καινοτόμο MINI Digital Key Plus χρησιμοποιεί επίσης το smartphone του χρήστη για να εξασφαλίσει μια βολική και εξατομικευμένη εμπειρία, μετατρέποντας το smartphone σε κλειδί. Τα μπροστινά και πίσω φώτα ξεκινούν την προβολή καλωσορίσματος μόλις ο οδηγός πλησιάσει σε απόσταση μικρότερη των τριών μέτρων από το όχημα, με τις πόρτες να ξεκλειδώνουν αυτόματα. Αντικαθιστώντας το συμβατικό κλειδί του οχήματος, το MINI Digital Key Plus μπορεί να μεταφερθεί σε αρκετούς χρήστες.

Άνετη συνδεσιμότητα και διαισθητική αλληλεπίδραση.

Η μοντέρνα αισθητική της ψηφιακής διεπαφής χρήστη στο MINI Aceman συνδυάζει λειτουργικά και συναισθηματικά στοιχεία. Χάρη στον μινιμαλιστικό σχεδιασμό του, τα νέα γραφικά προσαρμόζονται στο στρογγυλό σχήμα της μονάδας αλληλεπίδρασης MINI, απλοποιώντας τη λειτουργία μέσω μιας ξεκάθαρης δομής. Στατικά και δυναμικά στοιχεία σε συνδυασμό με micro-animations διασφαλίζουν ότι η αλληλεπίδραση μεταξύ του οδηγού και του κεντρικού οργάνου είναι αρμονική και διαισθητική. Αυτός ο εμφατικά ψηφιακός χαρακτήρας του MINI Aceman ενεργοποιείται από το λειτουργικό σύστημα MINI Operating System 9.

Στο κέντρο της οθόνης βρίσκεται το μενού εκκίνησης, ενώ στο κάτω μέρος της οθόνης εμφανίζεται η σταθερή γραμμή κατάστασης με τα στοιχεία μενού "Navigation", "Media", "Telephony", "All Apps" και, σε ορισμένες περιπτώσεις, "Home" - τα οποία μπορούν να επιλεγούν απευθείας. Όπως έχουν συνηθίσει οι πελάτες από πολλές συσκευές ηλεκτρονικών ειδών ευρείας κατανάλωσης, μπορεί να εμφανιστεί η λεγόμενη ζώνη εργαλείων με σάρωση προς τα πάνω από το κάτω άκρο της οθόνης. Οι προτιμώμενες λειτουργίες, όπως οι προορισμοί πλοήγησης και οι ραδιοφωνικοί σταθμοί, μπορούν να αποθηκευτούν για γρήγορη ανάκτηση ανά πάσα στιγμή. Η ζώνη εργαλείων μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί μέσω του πλήκτρου στο οποίο απεικονίζεται ένα αστέρι και βρίσκεται στο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών. Η επάνω περιοχή της οθόνης προορίζεται για περιεχόμενο που σχετίζεται με την οδήγηση, όπως η ταχύτητα και σημαντικές πληροφορίες για την κατάσταση του οχήματος. Το προαιρετικό head-up display παρουσιάζει τις πιο σημαντικές πληροφορίες στο οπτικό πεδίο του οδηγού.

Η θερμοκρασία εμφανίζεται μόνιμα τόσο για τον οδηγό όσο και για τον συνοδηγό στην αριστερή και δεξιά άκρη της οθόνης. Οι ρυθμίσεις του κλιματισμού είναι πάντα ενσωματωμένες στο ανώτερο επίπεδο της μονάδας MINI Interaction Unit και λειτουργούν είτε μέσω αφής είτε μέσω φωνής. Ανάλογα με το Experience Mode, ένα μόνο άγγιγμα στην ένδειξη ταχύτητας μετατρέπει ολόκληρη την μονάδα MINI Interaction Unit σε ένα τυπικό ταχύμετρο MINI.

Οι αναβαθμίσεις MINI Connected επιτρέπουν την ευέλικτη ενεργοποίηση πρόσθετων λειτουργιών οδήγησης ανά πάσα στιγμή, συμπεριλαμβανομένης μιας προαιρετικής λειτουργίας επαυξημένης πραγματικότητας που μπορεί, για παράδειγμα, να απεικονίσει ρεαλιστικά και σε τρισδιάστατη προβολή πολύπλοκες καταστάσεις σε στροφές. Σε συνδυασμό με το προαιρετικά MINI Connected Package, το ψηφιακό MINI Connected Store παρέχει πρόσβαση σε μια συνεχώς εξελισσόμενη ποικιλία πρακτικών και διασκεδαστικών εφαρμογών, μεταξύ άλλων στον τομέα του gaming, της μουσικής και της ροής βίντεο. Η νέα εφαρμογή AirConsole προσφέρει μια μοναδική μορφή παιχνιδιού μέσα στο αυτοκίνητο για όλους τους επιβάτες, μετατρέποντας το smartphone του χρήστη σε χειριστήριο παιχνιδιού στην οθόνη OLED.

Σύστημα κίνησης.

Αμιγώς ηλεκτρικό και αποδοτικό.

Το MINI Aceman διατίθεται αποκλειστικά με αμιγώς ηλεκτρικό σύστημα κίνησης, εξασφαλίζοντας μετακινήσεις χωρίς εκπομπές ρύπων. Ο αποδοτικός ηλεκτροκινητήρας εξασφαλίζει τη χαρακτηριστική διασκεδαστική οδήγηση MINI τόσο σε αστικές περιοχές όσο και σε διαδρομές εκτός των ορίων της πόλης. Κατά το λανσάρισμα στην αγορά, το νέο MINI Aceman θα είναι διαθέσιμο ως MINI Aceman E (συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 14,9 - 14,1 kWh/100 km σύμφωνα με το WLTP- εκπομπές CO 2 σε συνδυασμό: 0 g/km; κατηγορία CO 2 : A, Αυτονομία σε χλμ. σύμφωνα με το WLTP: 294 - 310) και με αυξημένη ισχύς ως MINI Aceman SE (συνδυασμένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας: 14,8 - 13,9 kWh/100 km σύμφωνα με το WLTP- εκπομπές CO2 σε συνδυασμό: 0 g/km; κατηγορία CO 2 : A- Αυτονομία σε χλμ. σύμφωνα με το WLTP: 382 – 407). *

Ο ηλεκτροκινητήρας 135 kW/184 hp του MINI Aceman E παράγει ροπή 290 Nm, επιταχύνοντας το αυτοκίνητο από στάση στα 100 km/h σε 7,9 δευτερόλεπτα. Η τελική ταχύτητα ανέρχεται στα 160 km/h. Με ισχύ 160 kW/218 hp, το MINI Aceman SE παράγει ροπή 330 Nm, επιτρέποντας στο όχημα να επιταχύνει από 0 στα 100 km/h σε 7,1 δευτερόλεπτα, μέχρι την τελική ταχύτητα των 170 km/h.*

Με ενεργειακό περιεχόμενο 42,5 kWh, η μπαταρία του MINI Aceman E επιτυγχάνει αυτονομία 310 χιλιομέτρων στον κύκλο δοκιμών WLTP. Η μπαταρία υψηλής τάσης του MINI Aceman SE έχει ενεργειακό περιεχόμενο 54,2 kWh, παρέχοντας αυτονομία 406 χιλιομέτρων σύμφωνα με το πρότυπο WLTP*.

Σπορ ευελιξία και εξαιρετική δυναμική συμπεριφορά.

Το πλαίσιο προσδίδει σπορ χαρακτήρα στο νέο MINI Aceman, ο οποίος αποτυπώνεται επίσης στη χαρακτηριστική για τη μάρκα διασκεδαστική οδήγηση που εξασφαλίζει. Οι τροχοί με διάμετρο 654 mm ενισχύουν την οπτική παρουσία του οχήματος, αναβαθμίζοντας εξίσου τόσο τη δυναμική συμπεριφορά όσο και την οδηγική άνεση. Το Aceman είναι εξοπλισμένο με ένα σύστημα απόσβεσης που έχει ρυθμιστεί με ακρίβεια σε συνδυασμό με ενισχυμένες αντιστρεπτικές δοκούς, το οποίο βελτιώνει την σαφήνεια και την ακρίβεια του τιμονιού και ταυτόχρονα μειώνει τις κλίσεις του αμαξώματος. Η δυνατότητα προσαρμογής του συστήματος διεύθυνσης και όλων των συστημάτων ελέγχου οδηγικής ευστάθειας είτε για άνετη είτε για σπορ οδήγηση εγγυάται μια εξαιρετική οδηγική εμπειρία σε κάθε περίπτωση. Η απόκριση του ηλεκτροκινητήρα στην πίεση του πεντάλ του γκαζιού είναι βελτιστοποιημένη για να προσφέρει ένα σπορ στυλ οδήγησης.

Από την άλλη, η ευέλικτη και δυναμική συμπεριφορά τονίζεται από το άμεσο σύστημα διεύθυνσης, με βήμα κρεμαγιέρας 59,5 mm για μια πλήρη περιστροφή του τιμονιού. Σε συνδυασμό με μια σύντομη και στιβαρή αίσθηση κατά το φρενάρισμα, το σύστημα πέδησης αυξάνει την οδηγική άνεση μέσω της αξιόπιστης σταθεροποίησης του οχήματος. Μαζί με τα πολυάριθμα συστήματα υποβοήθησης οδηγού, οι μικρές αποστάσεις ακινητοποίησης αυξάνουν την ασφάλεια.

Με τις διαφορετικές ρυθμίσεις που προσφέρουν για την ανάρτηση, τα MINI Experience Modes προορίζονται για μια εξατομικευμένη οδηγική εμπειρία, η οποία μπορεί να ενταθεί ρυθμίζοντας την απόκριση του τιμονιού, καθώς με τα ειδικά βαθμονομημένα όρια παρεμβατικότητας του συστήματος ελέγχου πρόσφυσης.

Γρήγορη και εύκολη φόρτιση της μπαταρίας.

Η μπαταρία του MINI Aceman μπορεί να φορτιστεί με εναλλασσόμενο ρεύμα με ισχύ έως 11 kW. Η γρήγορη φόρτιση με συνεχές ρεύμα είναι δυνατή στο MINI Aceman E με ισχύ έως 75 kW και στο Aceman SE με έως και 95 kW. Σε έναν σταθμό ταχείας φόρτισης, η φόρτιση της μπαταρίας από το 10% στο 80% επιτυγχάνεται σε λιγότερο από 30 λεπτά. Όταν είναι ενεργοποιημένο το MINI Navigation, η μπαταρία υψηλής τάσης μπορεί να ρυθμιστεί εκ των προτέρων στην ιδανική θερμοκρασία για αποτελεσματική φόρτιση, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες. Αυτό μειώνει σημαντικά τον χρόνο φόρτισης, ειδικά σε χαμηλές εξωτερικές θερμοκρασίες.

Για μια διαφανή και απλή διαδικασία φόρτισης, ο πελάτης μπορεί να βελτιστοποιήσει τη φόρτιση της μπαταρίας μέσω επιλογών ρύθμισης που είναι εύκολα κατανοητές. Παραδείγματος χάριν, μπορεί να επιλεγεί η ώρα έναρξης της φόρτισης ή να οριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό παράθυρο για τη φόρτιση. Επίσης, μπορεί εκ των προτέρων να καθοριστεί με ακρίβεια το επιθυμητό επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας. Για μια ιδιαίτερα άνετη εκκίνηση, η φόρτιση μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ολοκληρώνεται σε μια επιλεγμένη ώρα αναχώρησης και το εσωτερικό του οχήματος να έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία μέχρι αυτή την ώρα μέσω της ενεργοποίησης του κλιματισμού. Η εφαρμογή MINI App παρέχει μια βολική επισκόπηση της διαδικασίας φόρτισης, ακόμα και αν ο πελάτης δεν βρίσκεται κοντά στο όχημα. Αυτή παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση φόρτισης της μπαταρίας, ένα σχέδιο διαδρομής βελτιστοποιημένο με γνώμονα τις ανάγκες φόρτισης καθώς και το ιστορικό φόρτισης μέχρι τώρα - συμπεριλαμβανομένων όλων των δαπανών και των εξοικονομήσεων.

