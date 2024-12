Το ανοδικό γύρισμα στις Τράπεζες (χαμηλό ΔΤΡ 1269 κλείσιμο 1279 +0,31%) καθόρισε σε μεγάλο βαθμό την πορεία του ΓΔ στην συνεδρίαση της Παρασκευής (27/12) με κατάληξη στο +0,59% .

Σημαντική συνεισφορά από ΕΛΛΑΚΤΩΡ +9,6% στο 2,16 μετά και την νέα επιστροφή κεφαλαίου 0,85/μετοχή που ανακοίνωσε η εισηγμένη συνολικού ποσού 295 εκατ. ευρώ, κάτι που σε συνδυασμό με την προηγούμενη επιστροφή (0,50/μετοχή αξίας 174 εκ) καθιστά την εισηγμένη κλασική περίπτωση cash cow με τις χρηματικές διανομές να καλύπτουν πάνω από το 60% της αξίας της εταιρίας και πλέον να είναι σαφές ότι δεν προτίθεται να επαναδραστηριοποιηθεί στον χώρο με το πλέον πιθανό σενάριο να υπάρξει στο μέλλον και νέα χρηματική διανομή μέχρι κεραίας!

Στην υπόλοιπη αγορά αίσθηση έκανε (προφανώς στα πλαίσια του window dressing) η ανοδική προσπάθεια των ΕΛΠΕ +3,8% και κυρίως της ΚΟΥΑΛ +5,4% σε νέο υψηλό τριμήνου, αλλά και της ΙΝΛΟΤ +3% σε απόπειρα βελτίωσης της αποτίμησης.

Ικανοποιητικος ο τζίρος για τα δεδομένα της εποχής στα 74 εκατ. ενώ και η αναλογία ανοδικών/πτωτικών ήταν θετική με σχέση 15/8.

Από τις μετοχές που υστέρησαν ξεχώρισαν η Optima -1,41% , η ΕΥΔΑΠ -1% και Cener -0,54% και στην μεσαία η ΜΟΤΟ -2,04%.

Ηρεμία και στις ευρωπαικές αγορές με τον Dax +0,4% και τον ΜΙΒ να ξεχωρίζει με +0,93%.

Τα μακροοικονομικά στοιχεία συνεχίζουν να δείχνουν πως πάμε για μια ξεχωριστή χρονιά, τόσο στο κομμάτι του τουρισμού με τις διεθνείς αφίξεις να είναι +12% από τις περσινές στο 11μηνο ενώ και η εκτέλεση του κρατικού προυπολογισμού (σε ταμειακό επίπεδο) δείχνει υπερεπίτευξη έναντι του στόχου κατά τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ.

Όλα δείχνουν ότι η αφετηρία του 2025 θα είναι πάνω στην περιβόητη αντίσταση του 2024 (1450 μονάδες) με όλα τα ενδεχόμενα να είναι ανοιχτά ή όπως λένε και στις ΗΠΑ “all bets are off”.

Νάσος Κουμέττης

Hellenic Asset Management

* Το κείμενο δεν αποτελεί συμβουλή ή πρόταση κατάρτισης επενδυτικής πράξης



