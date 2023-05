Με μικρά κέρδη ξεκινούν τη σημερινή (1/5) συνεδρίαση, οι κυριότεροι δείκτες της Wall Street, καθώς το επενδυτικό κοινό «χωνεύει» ακόμη τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις που θα επέλθουν, μετά το κλείσιμο της First Republic Bank και την εξαγορά της από την JPMorgan Chase.

Στο πεδίο των συναλλαγών, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones ενισχύεται κατά 0,20% στις 34.165,61 μονάδες, ο ευρύτερος S&P 500 κερδίζει 0,11% στις 4.174,70 μονάδες και ο τεχνολογικός Nasdaq κινείται χαμηλότερα στο -0,04% και στις 12.223,2 μονάδες.

Yπενθυμίζεται ότι νωρίτερα μέσα στην ημέρα, το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Προστασίας και Καινοτομίας της Καλιφόρνια (DFPI) ανακοίνωσε ότι έκλεισε την περιφερειακή τράπεζα, First Republic Bank και συμφώνησε να πουλήσει τα περιουσιακά της στοιχεία στην JPMorgan Chase & Co και την National Association. Η First Republic έγινε έτσι η τρίτη μεγάλη αμερικανική τράπεζα, που πτωχεύει μέσα σε μόλις δύο μήνες.

Η JPMorgan «θα αναλάβει όλες τις καταθέσεις και ουσιαστικά όλα τα περιουσιακά στοιχεία της First Republic Bank», είπε σε επίσημη δήλωση η FDIC. Σύμφωνα με τους New York Times, η ρυθμιστική αρχή υπολόγισε ότι το ασφαλιστικό της ταμείο θα έπρεπε να πληρώσει περίπου 13 δισ. δολάρια για να καλύψει τις ζημίες της First Republic.

Στον απόηχο της εξαγοράς, οι μετοχές μιας σειράς αμερικανικών περιφερειακών τραπεζών υποχώρησαν πριν το άνοιγμα των αγορών, όπως της SPDR S&P Regional Banking ETF που διολισθαίνει κατά 1,15%, της Zions Bancorp (-0,70%) και της First Horizon (-0,20%).

Σε κάθε περίπτωση «ανάσες» στη Wall Street δίνουν τα εταιρικά αποτελέσματα, με τη μετοχή της Norwegian Cruise Line Holdings να καταγράφει άλμα 3%, αφού η εταιρεία ξεπέρασε τις προσδοκίες για το πρώτο τρίμηνο σε επίπεδο αποτελεσμάτων. Τα έσοδά της ανήλθαν σε 1,82 δισ. δολάρια, μεγαλύτερα από τα αναμενόμενα 1,75 δισ. δολάρια.

Ακόμα, η SoFi Technologies σημείωσε άλμα 6%, αφού τα τριμηνιαία αποτελέσματα της εταιρείας επίσης ξεπέρασαν τις προσδοκίες.

Αναμένονται για σήμερα και τα αντίστοιχα της MGM Resorts, ενώ μέσα στην εβδομάδα ανακοινώνται και τα εταιρικά αποτελέσματα της Apple.

