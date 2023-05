Με απώλειες που ξεπερνούν το 1% συνεχίζεται η εξαρχής αρνητική συνεδρίαση της Τρίτης (2/5) στη Wall Street, με τις πιέσεις από την χρεοκοπία της First Republic Bank να εντείνονται.

Οι επενδυτές εξακολουθούν να ανησυχούν ότι η τραπεζική κρίση, που ξεκίνησε με το κλείσιμο της Silicon Valley Bank και της Signature Bank τον Μάρτιο και συνεχίστηκε χθες με την First Republic, θα μπορούσε να επηρεάσει κι άλλες περιφερειακές τράπεζες. Βέβαια, οι αναλυτές λένε ότι η απόκτηση της πλειοψηφίας των περιουσιακών στοιχείων της First Republic από την JPMorgan Chase & Co έχει εξαλείψει τους κινδύνους μετάδοσης της κρίσης.

Ωστόσο, στη σημερινή συνεδρίαση της Wall Street, η μετοχή της PacWest Bancorp διολισθαίνει σχεδόν 30%, ενώ η Western Alliance Bank και η KeyCorp καταγράφουν «βουτιά» 21% και 10% αντίστοιχα. Μάλιστα, ο κλαδικός δείκτης KBW Regional Banking Index για τις περιφερειακές τράπεζες υποχωρεί κατά 5,2% και κινείται στο χαμηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2020.

Ορισμένοι επενδυτές ανησυχούν επίσης για τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο της συμφωνίας εξαγοράς των assets της First Republic από την JPMorgan, καθώς το deal ενδέχεται να επιδεινώσει το «too-big-to-fail» πρόβλημα που προσπαθούν εδώ και χρόνια να λύσουν οι ρυθμιστικές αρχές. «Αν και πιστεύουμε ότι αυτή η συμφωνία υπογραμμίζει όλα τα βασικά πλεονεκτήματα της JPMorgan, δεν μπορούμε παρά να προσπαθήσουμε να διαβάσουμε τι σημαίνει το ότι η μεγαλύτερη τράπεζα των ΗΠΑ είναι η πρώτη γραμμή άμυνας της κυβέρνησης», γράφουν οι αναλυτές της Evercore ISI.

Παράλληλα, το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) ανακοίνωσε σήμερα ότι θα διαγράψει τις μετοχές της First Republic Bank. Εκτός από τις κοινές μετοχές της εταιρείας, θα διαγραφούν επίσης επτά διαφορετικοί τύποι προνομιούχων μετοχών της. «Η διαπραγμάτευση όλων των μετοχών θα ανασταλεί άμεσα», ανέφερε το χρηματιστήριο.

Στο peak της, τον Νοέμβριο του 2021, η αξία της First Republic έφτανε πάνω από τα 40 δισ. δολάρια. Οι ρυθμιστικές αρχές της Καλιφόρνια την έθεσαν χθες υπό τον έλεγχο της Federal Deposit Insurance Corp, σηματοδοτώντας την τρίτη μεγάλη χρεοκοπία αμερικανικής τράπεζας μέσα σε μόλις δύο μήνες, αλλά και τη μεγαλύτερη πτώχευση τράπεζας βάσει ενεργητικού από την Washington Mutual, η οποία κατέρρευσε στη μεγάλη τραπεζική κρίση το 2008.

