Σύμφωνα με το Business Insider, μια δημοσκόπηση του Δεκεμβρίου 2023 από το Associated Press διαπίστωσε ότι περίπου το 60% των ψηφοφόρων είναι δυσαρεστημένοι με τον Μπάιντεν και τον Τραμπ ως υποψηφίους. Αλλά εκτός απροόπτου, φαίνεται ότι θα είναι ούτως ή άλλως υποψήφιοι για τα κόμματά τους.

Την ίδια ώρα, είτε είναι ικανοποιημένοι είτε απογοητευμένοι με το ποιοι θα είναι υποψήφιοι, οι επενδυτές θα πρέπει ούτως ή άλλως να προετοιμάσουν τα χαρτοφυλάκιά τους για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές, σημειώνει ο Mark Schilsky - αναλυτής της Bernstein που καλύπτει την τεχνολογία, τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίες - σε σημείωμα της 3ης Ιανουαρίου.

Η έρευνα του Associated Press δείχνει ότι οι αμερικανικές μετοχές μπορούν να αποδώσουν καλά ανεξάρτητα με το ποιος είναι στην εξουσία και ακόμα και όταν το Κογκρέσο είναι διαιρεμένο.

Υπάρχουν αμέτρητοι παράγοντες που καθορίζουν το αν οι αγορές θα ανέβουν ή θα πέσουν, πράγμα που σημαίνει ότι οι πρόεδροι πιθανότατα λαμβάνουν υπερβολικά πολλά εύσημα ή ευθύνες για το πώς αποδίδουν οι μετοχές κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

Ωστόσο, οι πολιτικές αποφάσεις μπορούν πράγματι να έχουν υπερβολικά μεγάλο αντίκτυπο σε ορισμένους τομείς, κλάδους, ακόμη και σε μεμονωμένες μετοχές.

Παρακάτω παρατίθεται η ανάλυση του Schilsky για το πώς μια νίκη του Μπάιντεν ή του Τράμπ θα επηρέαζε τις αγορές - και ποιες μετοχές θα επωφελούνταν ή θα βάλλονταν περισσότερο σε αυτά τα σενάρια. Ο αναλυτής σημειώνει ότι δεν υπολογίζει τον έλεγχο του Κογκρέσου, παρόλο που θα υπάρξουν επίσης αναμετρήσεις για τη Βουλή των Αντιπροσώπων και τη Γερουσία.

Το βασικό σενάριο εάν επανεκλεγεί ο Μπάιντεν

Ο δείκτης S&P 500 έχει αυξηθεί πάνω από 20% από τότε που ανέλαβε ο Τζο Μπάιντεν την εξουσία στις ΗΠΑ. Πρόκειται για μια ιστορικά σταθερή άνοδο για μια τριετία - ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι το 2022 ήταν η χειρότερη χρονιά του δείκτη από τα βάθη της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Το αν ο πρόεδρος αξίζει έπαινο για την απόδοση των μετοχών ή μομφή για το ότι δεν ήταν καλύτερη, μπορεί να συζητηθεί μεταξύ των κομματικών υποστηρικτών.

Ωστόσο, είναι βέβαιο πως μια δεύτερη θητεία για τον Μπάιντεν δεν θα τρομάξει τις αγορές, εκτιμά ο Schilsky.

«Σε υψηλό επίπεδο, μια νίκη του Μπάιντεν θα θεωρηθεί πιθανότατα από τους επενδυτές ως μια διατήρηση του "status quo", επειδή είναι κυριολεκτικά πρόεδρος τα τελευταία τρία χρόνια», προσθέτει.

Οι μετοχές μεγαλοκαπιταλιστικής ανάπτυξης έχουν διαπρέψει από τις αρχές του 2021, συγκεκριμένα κατά το πρώτο και το τρίτο έτος του Μπάιντεν. Με αυτή τη λογική, ο Schilsky έγραψε ότι η συνέχιση των σημερινών συνθηκών θα μπορούσε να ευνοήσει τις μετοχές των «Magnificent 7»: Alphabet, Amazon, Apple, Meta Platforms, Microsoft, Nvidia και Tesla.

«Ωστόσο, ορισμένες από αυτές τις ίδιες εταιρείες θα μπορούσαν να συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν ρυθμιστικές απειλές από το Υπουργείο Δικαιοσύνης και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου, εάν επανεκλεγεί ο Μπάιντεν», έγραψε ο Schilsky. Η Alphabet και η Amazon υπήρξαν στόχοι αγωγών τα τελευταία χρόνια και ενώ οι επενδυτές δεν φαίνεται να ανησυχούν υπερβολικά για τον ρυθμιστικό κίνδυνο αυτή τη στιγμή, αυτό μπορεί να αλλάξει.

«Το Υπουργείο Δικαιοσύνης του Μπάιντεν και η FTC έχουν εκδώσει πολλές αγωγές τα τελευταία τρία χρόνια, οι οποίες συχνά συνοδεύονται από «τρομακτικά ηχηρούς τίτλους», που μπορούν να συμπιέσουν προσωρινά τις τιμές των μετοχών», έγραψε ο Schilsky. «Δεν υπάρχει λόγος να πιστεύουμε ότι αυτές οι αγωγές θα μειωθούν κατά τη διάρκεια μιας δεύτερης κυβέρνησης Μπάιντεν».

Ακόμη, ο Schilsky σημειώνει ότι η δραστηριότητα συγχωνεύσεων και εξαγορών που έχει περιοριστεί από την απειλή κυβερνητικών αγωγών εμποδίζει τις επενδυτικές τράπεζες, όπως και τα επίμονα υψηλά επιτόκια.

«Μια δεύτερη διοίκηση Μπάιντεν σημαίνει πιθανότατα ότι το DOJ/FTC θα κάνει αγωγές για να εμποδίσει κάθε μεγάλη συμφωνία που περνάει από τα γραφεία του, ανεξάρτητα από την πιθανότητα επιτυχίας τους», έγραψε ο Schilsky.

Το σενάριο εάν επανεκλεγεί ο Τραμπ

Ο S&P 500 σημείωσε άνοδο σχεδόν 70% όταν ο Τραμπ ήταν πρόεδρος των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός κέρδους 42% πριν από το 2020 που έφερε ένα μαζικό ξεπούλημα που ακολουθήθηκε από ένα μανιώδες ράλι που τροφοδοτήθηκε από τη ρευστότητα.

Όπως και με τα κέρδη κατά τη διάρκεια της προεδρίας του Μπάιντεν, οι υποστηρικτές και οι αντίπαλοι του Τραμπ μπορούν να διαφωνήσουν για το πόσο οι πολιτικές του πρώην προέδρου μεταφράστηκαν σε αυτή την απόδοση. Τα επιτόκια, ο πληθωρισμός και η οικονομική ανάπτυξη ήταν όλα σχετικά χαμηλά επί Τραμπ, ενώ το αντίθετο ισχύει σήμερα.

Σε αντίθεση με μια νίκη του Μπάιντεν, οι επενδυτές θα πρέπει να αναδιατάξουν τα περιουσιακά τους στοιχεία εάν ο 45ος πρόεδρος γίνει ο 47ος πρόεδρος, έγραψε ο Schilsky.

«Μια νίκη του Τραμπ, ωστόσο, θα αντιπροσώπευε σημαντική αλλαγή, ειδικά εάν το GOP θα ήλεγχε τόσο τη Βουλή όσο και τη Γερουσία», εκτιμά ο αναλυτής και προσθέτει: «Από την άποψη της αλλαγής του επενδυτικού καθεστώτος, μια νίκη του Τραμπ θα οδηγούσε σχεδόν σίγουρα σε μεγαλύτερη εναλλαγή στο πορτοφόλι του μέσου ενεργού μάνατζερ».

Μεταξύ των μεγαλύτερων κερδισμένων από μια άλλη προεδρία Τραμπ θα ήταν οι εταιρείες που μάχονται με τις κυβερνητικές ρυθμιστικές αρχές.

Ο Schilsky έγραψε ότι η Alphabet (GOOGL), η Amazon (AMZN) και η Live Nation Entertainment (LYV) θα μπορούσαν να δουν τις κυβερνητικές αγωγές εναντίον τους «να πέφτουν στο κενό».

Σημείωσε επίσης ότι οι εταιρείες διαμοιρασμού διαδρομών και παράδοσης, όπως η Lyft (LYFT), η Uber (UBER) και η DoorDash (DASH), θα ωφελούνταν αν οι εργαζόμενοί τους θεωρούνταν εργολάβοι αντί για υπάλληλοι.

Υπό τον Τραμπ, οι ρυθμιστικές αρχές θα είναι πιο φιλικές προς τις μεγάλες εταιρείες.

Αυτό θα οδηγούσε σε περισσότερες συμφωνίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην εξαγορά μικρών και μεσαίων εταιρειών, έγραψε ο Schilsky. Οι κορυφαίοι υποψήφιοί του για εξαγορές είναι εταιρείες μέσων ενημέρωσης όπως η Paramount Global (PARA), η Warner Bros. Discovery (WBD), η Lions Gate Entertainment (LGF.A), η AMC Networks (AMCX) και η Cable One (CABO), καθώς και η εταιρεία γυμναστικής Peloton (PTON) και η διαδικτυακή εταιρεία λιανικής πώλησης Etsy (ETSY).

«Υπάρχει μια ποικιλία τεχνολογικών εταιρειών που παρεμποδίστηκαν από το "σκληρότερο" ρυθμιστικό καθεστώς της κυβέρνησης Μπάιντεν", έγραψε ο Schilsky. «Νομίζω ότι είναι λογικό ότι μια νίκη του Τραμπ θα έχει ως αποτέλεσμα το ρυθμιστικό περιβάλλον να χαλαρώσει σημαντικά».

Οι μεγαλύτερες εταιρείες μέσων ενημέρωσης με έδρα τις ΗΠΑ θα επωφεληθούν επίσης εάν οι εταιρικοί φόροι μειωθούν και πάλι, έγραψε ο Schilsky.

Ανέφερε τον καλωδιακό γίγαντα Charter (CHTR) και τα τρία μεγάλα ασύρματα δίκτυα - T-Mobile (TMUS), AT&T (T) και Verizon (VZ) - ως νικητές εντός των τηλεπικοινωνιών, πριν προσθέσει τη Fox Corp (FOXA) και κερδοφόρες εταιρείες διαδικτύου όπως η Match Group (MTCH), η eBay (EBAY) και η Expedia (EXPE) στον κατάλογο.

Ωστόσο, η κατάργηση του διμερούς νόμου του Μπάιντεν για τις υποδομές θα μπορούσε να πλήξει την Charter και την Cable One, καθώς και εταιρείες καλωδιακής τηλεόρασης όπως η Comcast και η Altice.

Τέλος, η καταστολή της Κίνας από τον Τραμπ ή τον Μπάιντεν, συμπεριλαμβανομένης της απαγόρευσης του TikTok, θα βοηθούσε αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας όπως η Snap (SNAP) και η Pinterest (PINS), καθώς και τις προαναφερθείσες Meta και Alphabet.

Εάν ο Τραμπ προχωρήσει ακόμη περισσότερο και απαγορεύσει τις διαδικτυακές εταιρείες λιανικής πώλησης με έδρα την Κίνα, όπως η Temu και η Shein, τη θέση τους θα πάρουν εταιρείες ηλεκτρονικού εμπορίου όπως η Amazon, η eBay, η Etsy, η Shopify (SHOP) και η Wayfair (W), καθώς και εκπτωτικές εταιρείες λιανικής πώλησης όπως η Dollar General (DG), η Dollar Tree (DLTR) και η Five Below (FIVE).

