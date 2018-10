Τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχασαν την ζωή τους στην Ουγκάντα λόγω κατολίσθησης που προκλήθηκε από τις ισχυρές βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, όπως μεταδίδει το Associated Press, επικαλούμενο τον Ερυθρό Σταυρό.

