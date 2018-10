Την περασμένη Πέμπτη οι ποδοσφαιριστές της Μπρυζ έκαναν, όπως κάθε μέρα, την προγραμματισμένη προπόνηση. Έλειπε όμως ο ...προπονητής. Ο Ιβάν Λέκο, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με την κατάκτηση του πρωταθλήματος στην περασμένη σεζόν, συνελήφθη και προφυλακίστηκε ως ύποπτος για συμμετοχή σε διεθνές κύκλωμα διαφθοράς ενώ ενδέχεται να αντιμετωπίσει ακόμη και κατηγορίες για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Οι λιγοστοί οπαδοί της Μπρυζ, που έσπευσαν για μία ακόμη φορά στο γήπεδο για την προπόνηση της αγαπημένης τους ομάδας, θεωρούν απίθανο να συμβαίνει κάτι τέτοιο. "Για μας ο Λέκο είναι αθώος", λέει ο Φρέντερικ φαν Ένο από τον σύλλογο οργανωμένων οπαδών "The Locals".

