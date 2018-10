Την κινητοποίηση στηρίζει η εφημερίδα The Independent, η διαδικτυακή αίτηση της οποίας υπέρ ενός νέου δημοψηφίσματος έχει υπογραφεί από περίπου 900.000 ανθρώπους.

More in this category: