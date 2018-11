Οι επενδύσεις επιχειρηματικών συμμετοχών (Venture Capital - VC) παρέμειναν σε υψηλά επίπεδα το γ΄τρίμηνο του 2018, αγγίζοντας τα US$ 52 δισ.* μέσω της ολοκλήρωσης 3 045 συμφωνιών, όπως προκύπτει από την τριμηνιαία έκθεση Venture Pulse Q3 2018 που δημοσιοποίησε η KPMG Enterprise αναφορικά με τις παγκόσμιες τάσεις στην αγορά VC.

Οι συνολικές επενδύσεις για το γ’ τρίμηνο του 2018 παραμένουν σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα από τις ιστορικές τάσεις, παρά τη μείωση από το σύνολο των US$ 73 δισ. του β’ τριμήνου 2018, καθώς ενισχύθηκαν από την συναλλαγή ρεκόρ ύψους US$ 14 δισ. στην Ant Financial. Συνολικά, τα US$ 183,3 δισ. που είχαν επενδυθεί παγκοσμίως κατά το κλείσιμο του γ’ τριμήνου 2018 έχουν ήδη ξεπεράσει το ετήσιο σύνολο των US$ 171 δισ. του 2017.

«Σε παγκόσμιο επίπεδο, το ποσό των επενδύσεων σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών έχει ήδη ξεπεράσει το ετήσιο σύνολο του 2017, κυρίως χάρη στο αυξανόμενο μέγεθος των επιχειρηματικών συμφωνιών. Στο γ’ τρίμηνο, ωστόσο, εξακολούθησε να καταγράφεται πτωτική τάση στον όγκο των seed και angel επενδύσεων, και πιο συγκεκριμένα στην Ευρώπη και την Ασία», επισημαίνει ο Arik Speier, Head of Technology της KPMG Somekh Chaikin στο Ισραήλ.

Βασικά σημεία του γ΄ τριμήνου 2018

— Η παγκόσμια αξία των κορυφαίων 10 συμφωνιών για το γ’ τρίμηνο έπεσε στα US$ 9,3 δισ. Πρόκειται για σημαντική πτώση από τα US$ 27,4 δισ. του β’ τριμήνου, η οποία είχε ενισχυθεί από την ιστορική άντληση κεφαλαίων US$ 14 δισ. της Ant Financial.

— Το παγκόσμιο μέγεθος των επενδύσεων προχωρημένου σταδίου συνέχισε να αυξάνεται, κάνοντας άλμα από τα US$ 26,5 εκατ. στα US$ 50 εκατ. από το 2016 έως το 2018.

— Η αγορά αρχικών δημόσιων προσφορών (IPO) γίνεται πιο ελκυστική σε παγκόσμιο επίπεδο, με σημαντικές συναλλαγές που περιλαμβάνουν την εταιρεία έκδοσης εισιτηρίων Eventbrite, και εταιρείες με έδρα στην Κίνα, συμπεριλαμβανομένης της αυτοκινητοβιομηχανίας Νιο στο NYSE και της εταιρείας έξυπνων κινητών Xiaomi στο HKSE.

— Στις ΗΠΑ έκλεισαν 12 συμφωνίες άνω των US$ 300 εκατ., με κορυφαίες τις συμφωνίες των Peloton (US$ 550 εκατ.) και Letgo (US$ 500 εκατ.). Συγκεκριμένα, ο τομέας μεταφορών των ΗΠΑ συνεχίζει να προσελκύει σημαντικές επενδύσεις.

— Παρά την επιβράδυνση στη δραστηριότητα των επιχειρηματικών συμφωνιών, η Ασία κυριάρχησε το τρίμηνο αυτό, με οχτώ από τις δέκα κορυφαίες συμφωνίες παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένων των Grab (US$ 2 δισ.), Bitmain (US$ 1 δισ.) και Oyo Rooms (US$ 1 δισ.).

— Παρότι οι επενδύσεις στην Ευρώπη διατηρήθηκαν στα υψηλά επίπεδα των US$ 5,2 δισ., με αξιοσημείωτη δραστηριότητα στο χώρο της βιοτεχνολογίας, ο όγκος των συμφωνιών (ειδικότερα των seed) μειώθηκε για έκτο συνεχές τρίμηνο.

— Η Λατινική Αμερική και ο Καναδάς σημείωσαν ισχυρότερες αποδόσεις με μικρότερο αριθμό συμφωνιών εντός του 2018. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν 462 συμφωνίες ύψους US$ 4 δισ. έως το τέλος του γ’ τριμήνου, έναντι 624 συμφωνιών ύψους US$ 3 δισ. στο σύνολο του 2017.

Οι επενδύσεις VC στις ΗΠΑ παραμένουν ελκυστικές – ειδικότερα για αυτόνομα οχήματα και αστικές μεταφορές

Η δραστηριότητα VC διατηρείται σε υψηλά επίπεδα στις ΗΠΑ, με επενδύσεις US$ 27,86 δισ. το γ’ τρίμηνο 2018, που διαμορφώθηκε σε παρόμοια επίπεδα με τα US$ 27,6 δισ. των επενδύσεων το β’ τρίμηνο 2018. Ήδη κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2018 οι επενδύσεις VC στις ΗΠΑ άγγιξαν τα US$ 84 δισ., ξεπερνώντας το σύνολο των US$ 82 δισ. του 2017, με το τελευταίο τρίμηνο ακόμα να παραμένει.

Οι 10 κορυφαίες συμφωνίες στις ΗΠΑ στο γ’ τρίμηνο άγγιξαν τα US$ 4,8 δισ. Το γ’ τρίμηνο 2018, επίσης, έκλεισαν 12 συμφωνίες στις ΗΠΑ αξίας άνω των US$ 300 εκατ., μεταξύ των οποίων οι Peloton (550 εκατ.), Letgo (500 εκατ.), Zoox (500 εκατ.) και Uber (500 εκατ.). Παρά την υψηλή αξία των συναλλαγών, ο όγκος των συμφωνιών στις ΗΠΑ κατέγραψε πτώση κατά 17.5%, από 2 349 το β’ τρίμηνο σε 1 927 συμφωνίες το γ’ τρίμηνο.

Και ενώ στην αγορά των ΗΠΑ το επενδυτικό ενδιαφέρον VC στράφηκε σε μια ευρεία γκάμα κλάδων, οι κλάδοι των αστικών μεταφορών και των αυτόνομων οχημάτων αποδείχτηκαν οι πιο ελκυστικοί. Επιπλέον των πρόσθετων επενδύσεων US$ 500 εκατ. στην πλατφόρμα Uber και στην εταιρεία αυτόνομης οδήγησης Zoox, την προσοχή των επενδυτών προσέλκυσαν και άλλες εταιρείες αστικών μεταφορών, όπως η εταιρεία κοινής χρήσης ποδηλάτων και σκούτερ Lime (US$ 350 εκατ.) και η εταιρεία κοινής χρήσης αυτοκινήτων Getaround (US$ 300 εκατ.).

Σημαντική μείωση στον όγκο των seed επενδύσεων παρά τη διατήρηση της αξίας των συνολικών επενδύσεων στην Ευρώπη

Η δραστηριότητα VC στην Ευρώπη παρέμεινε ισχυρή, με επενδύσεις ύψους US$ 5,2 δισ. στο γ’ τρίμηνο 2018. Οι συνολικές επενδύσεις σε κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών στην Ευρώπη από την αρχή του έτους έχουν ήδη φτάσει τα US$ 17,7 δισ., δείχνοντας ότι θα ξεπεράσουν τα US$ 22 δισ. του 2017.

Κορυφαίες συμφωνίες του τριμήνου ήταν η About You (US$ 300 εκατ.) στη Γερμανία, η Orchard Therapeutics (US$ 146,9 εκατ.) και η Glovo (US$ 134,4 εκατ.). Έντονη δραστηριότητα καταγράφηκε σε ολόκληρη την Ευρώπη, με τις 10 κορυφαίες συμφωνίες να προέρχονται από έξι χώρες, τρεις εκ των οποίων από την Ελβετία: Dfinity (US$ 102 εκατ.), SEBA Crypto (US$ 100.6 εκατ.) και WayRay (US$ 80 εκατ.).

Ο όγκος των συμφωνιών στην Ευρώπη σημείωσε πτώση για έκτο συνεχές τρίμηνο, από 901 συμφωνίες το β’ τρίμηνο 2018 σε μόλις 571 το γ’ τρίμηνο. Η σημαντική αυτή μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην δραματική πτώση στις seed and angel επενδύσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 56%, πέφτοντας στις 131 συμφωνίες το γ’ τρίμηνο.

Οι επενδυτές VC στο Ηνωμένο Βασίλειο και σε ολόκληρη την Ευρώπη συνέχισαν να δείχνουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εταιρείες βιοτεχνολογίας και φαρμάκων κατά το γ’ τρίμηνο, βασιζόμενοι στις αυξανόμενες ανάγκες λόγω του δημογραφικού προβλήματος. Οι επενδύσεις στη βιοτεχνολογία στην Ευρώπη επικεντρώθηκαν κυρίως στην άντληση κεφαλαίων από την Orchard Therapeutics (US$ 147 εκατ.), τη BioNTech (US$ 120 εκατ.) και τη ReViral (US$ 55 εκατ.).

Η Ασία κυριαρχεί μεταξύ των κορυφαίων προορισμών στην πραγματοποίηση επιχειρηματικών συμφωνιών σε παγκόσμιο επίπεδο παρά τα χαμηλά επίπεδα του 3ου τριμήνου

Μείωση και αργοί ρυθμοί σημειώθηκαν στις επενδύσεις VC στην Ασία κατά το γ’ τρίμηνο, με επενδύσεις ύψους US$ 17,6 δισ. Αν και πρόκειται για μια σημαντική πτώση από τα US$ 37,99 δισ. του β’ τριμήνου, αξίζει να σημειωθεί ότι τα US$ 14 δισ. του β’ τριμήνου αφορούσαν στην επένδυση ρεκόρ στην Ant Financial. Ο συνολικός όγκος των συμφωνιών μειώθηκε κατά 32%, από 575 το β’ τρίμηνο 2018 σε 391 συμφωνίες το γ’ τρίμηνο 2018. Ο όγκος των seed συμφωνιών υπέστη σημαντικό πλήγμα, υποχωρώντας κατά 51.4%, σε 84 συμφωνίες, από 173 συμφωνίες το προηγούμενο τρίμηνο.

Παρά την επιβράδυνση, η Ασία κυριάρχησε με 8 στις 10 κορυφαίες συμφωνίες παγκοσμίως, μεγαλύτερες εκ των οποίων ήταν οι Grab (US$ 2 δισ.), Bitmain (US$ 1 δισ.) και Oyo Rooms (US$ 1 δισ.). Οι 10 μεγαλύτερες συμφωνίες σε αξία στην Ασία άγγιξαν τα US$ 8,2 δισ.

Το σύνολο των επενδύσεων VC στην Ασία παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα, με τις επενδύσεις από την αρχή του έτους να ανέρχονται σε US$ 77 δισ., ποσό που ξεπερνάει τα $ 63 δισ. για το σύνολο του 2017.

Η έντονη κινητικότητα σε IPO στο Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ, καθώς και οι αλλαγές στους κανονισμούς για τις εισηγμένες εταιρείες με στόχο την προσέλκυση δημόσιων εγγραφών εταιρειών τεχνολογίας και βιοτεχνολογίας στο χρηματιστήριο, έχουν θέσει τις βάσεις, ώστε το Χρηματιστήριο του Χονγκ Κονγκ να είναι πρώτο σε νέες εγγραφές παγκοσμίως. Για παράδειγμα, το εν λόγω τρίμηνο, η διαδικτυακή πλατφόρμα Meituan Dianpong άντλησε κεφάλαια ύψους άνω των US$ 4,2 δισ. σε ένα από τα πιο πετυχημένα IPO στον κλάδο του διαδικτύου τα τέσσερα τελευταία χρόνια.

Αναμένονται ισχυρά αποτελέσματα για το τέλος του 2018

«Στο γ’ τρίμηνο του 2018 σημειώθηκε σημαντική ανάκαμψη σε συναλλαγές αρχικών δημόσιων εγγραφών παγκοσμίως, συμπεριλαμβανομένου του εντυπωσιακού IPO που πραγματοποιήθηκε από την εταιρεία διαχείρισης εισιτηρίων Eventbrite, η μετοχή της οποίας αυξήθηκε σχεδόν 60% πάνω από τη τιμή εισαγωγής της. Καθώς η αγορά IPO συνεχίζει να αποφέρει ισχυρές αποδόσεις στους επενδυτές, θα πρέπει να περιμένουμε περισσότερη κινητικότητα σε αρχικές δημόσιες εγγραφές τα επόμενα τρίμηνα, ακόμα και στην ιστορικά «αδύναμη» ευρωπαϊκή αγορά IPO», σημείωσε ο Christian Thomas, Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής του Advisory της KPMG στην Ελλάδα. Επιπλέον, η παγκόσμια δραστηριότητα σε επενδύσεις VC αναμένεται να παραμείνει σε υψηλά επίπεδα, καθώς εισερχόμαστε στο δ’ τρίμηνο 2018.