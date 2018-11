Απαντώντας σε ερωτήσεις μελών της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Σύνδεσης της Βουλής των Κοινοτήτων, η Τερέζα Μέι είπε πως αν η Βουλή των Κοινοτήτων δεν εγκρίνει τη συμφωνία, η ίδια δεν θα αποχωρήσει, αλλά θα επιλέξει να προχωρήσει σε "no deal Brexit", το οποίο θεωρείται ως καταστροφικό σενάριο εντός και εκτός Βρετανίας.

