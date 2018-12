Ανάμεσα στις βασικές αιτίες οι Financial Times αναφέρουν τη διαρκή χαμηλή κερδοφορία, τα ξεπερασμένα επιχειρηματικά μοντέλα, τα αρνητικά επιτόκια και το Brexit.

Σε απολογισμό της χρονιάς του 2018 για τις ευρωπαϊκές τράπεζες προχώρησαν οι Financial Times, καταλήγοντας ότι το 2018 ήταν η χειρότερη χρονιά με απώλειες έως 25% στις μετοχές.

