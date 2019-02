Η Κάρεν Μασιν, Διευθύνων Σύμβουλος της BCW στις Βρυξέλλες, σχολίασε: «Ελπίζουμε ότι θα βρείτε τα ευρήματα συναρπαστικά . Τα αποτελέσματα παρέχουν πολύτιμες γνώσεις από ένα ευρύ φάσμα παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων, των υπαλλήλων, των εμπορικών ενώσεων, των ΜΜΕ, των ΜΚΟ, των think tank και του ακαδημαϊκού κόσμου. Ελπίζουμε ότι τα ευρήματα θα ενημερώσουν την επόμενη εντολή της Επιτροπής και τη σύστασή της, καθώς επίσης θα προσφέρουν τροφή για σκέψη καθώς το νέο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα προετοιμάζεται για τις ακροάσεις του με τους ορισθέντες Επιτρόπους».

