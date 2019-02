Ο Αμερικανός πρόεδρος κατηγόρησε επίσης τους New York Times ότι δεν ζήτησαν τη γνώμη του για τους ισχυρισμούς περί παρέμβασης, κάτι που αρνήθηκε μία εκ των συντακτριών, η Μάγκι Χάμπερμαν.

«Η έκφραση "εχθρός του λαού" δεν είναι μονάχα ψευδής, είναι επικίνδυνη» απάντησε ο Α.Τζ. Σάλζμπεργκερ, ο διευθυντής έκδοσης των New York Times, σε ένα δελτίο τύπου που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του ομίλου.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Νεοϋορκέζος δισεκατομμυριούχος είχε μεταξύ άλλων ζητήσει από τον προσωρινό υπουργό Δικαιοσύνης Μάθιου Ουίτακερ να θέσει επικεφαλής μιας έρευνας έναν εισαγγελέα που θεωρείται θετικά διακείμενος στο πρόσωπό του.

«Οι πληροφορίες των New York Times είναι ψευδείς» έγραψε σε μήνυμά του στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλεσε σήμερα τους New York Times «εχθρό του λαού», έπειτα από ένα άρθρο όπου τον κατηγορούσαν για παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης, με τον ιδιοκτήτη της αμερικανικής εφημερίδας να απαντά αμέσως στον Αμερικανό πρόεδρο χαρακτηρίζοντας «επικίνδυνα» τα λεγόμενά του.

More in this category: