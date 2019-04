Για να το επιτύχει αυτό, η Bayer συνδυάζει το πρόγραμμα G4A Partnerships και επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες συνεργασίες και επενδύσεις. «Το οικοσύστημα λύσεων ψηφιακής υγείας έχει ωριμάσει και πλέον στον κλάδο υπάρχουν ορισμένες πολύ αξιόλογες και ανεπτυγμένες νεοφυείς επιχειρήσεις. Θέλαμε να απλοποιήσουμε τη διαδικασία για τους επιχειρηματίες να συνεργαστούν με τη Bayer και να αναπτύξουμε από κοινού και πιο γρήγορα καινοτόμες λύσεις. Γι’ αυτό και ήρθε η ώρα να αναβαθμίσουμε τον τρόπο με τον οποίο συνεργαζόμαστε» δήλωσε ο Eugene Borukhovich, Global Head of Digital Health στη Bayer.

