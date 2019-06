«Πιστεύω ότι ο Μπόρις θα κάνει πολύ καλή δουλειά. Πιστεύω ότι θα είναι εξαιρετικός, μου αρέσει, πάντα μου άρεσε», είπε ο Τραμπ σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Sun ενόψει της επίσκεψής του στη Βρετανία. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας Τζόνσον, σκληροπυρηνικός υποστηρικτής του Brexit, θεωρείται φαβορί για τη διαδοχή της Bρετανίδας πρωθυπουργού Τερέζα Μέι, ανάμεσα σε 12 -μέχρι στιγμής- υποψηφίους.

