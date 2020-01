Τον «κώδωνα» του κινδύνου κρούει το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (World Economic Forum - WEF) σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους που απορρέουν από αυτή. Το συγκεκριμένο ζήτημα βρίσκεται για πρώτη φορά στις πρώτες θέσεις στις παγκόσμιες ανησυχίες που τίθενται στην έκθεση του WEF.

«Το φετινό πεδίο κινδύνων είναι πράσινο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση του WEF που αφορά τους παγκόσμιους κινδύνους του 2020.

Ειδικότερα, οι ακραίες καιρικές συνθήκες, η αποτυχία να μετριαστεί η κλιματική αλλαγή, οι μεγάλες φυσικές καταστροφές, η απώλεια βιοποικιλότητας και η περιβαλλοντική ανθρώπινη παρέμβαση είναι, όπως παρατηρεί το Bloomberg, μεταξύ των κινδύνων που εντοπίστηκαν ως οι πιο πιθανοί από τους ερωτηθέντες στην έκθεση. Στη διάρκεια της 14χρονης ιστορίας της συγκεκριμένης έρευνας, είναι η πρώτη φορά που οι ανησυχίες για το κλίμα καταλαμβάνουν όλες τις πρώτες θέσεις.

Οι οικονομικές συγκρούσεις και η πολιτική πόλωση αναγνωρίστηκαν, επίσης, ως βραχυπρόθεσμοι κίνδυνοι από τους παγκόσμιους εμπειρογνώμονες και φορείς λήψης αποφάσεων που συμμετείχαν στην έκθεση.

«Το πολιτικό τοπίο είναι πολωμένο, τα επίπεδα της θάλασσας αυξάνονται, ενώ πυρκαγιές καίνε. Αυτή είναι η χρονιά κατά την οποία οι ηγέτες του κόσμου πρέπει να συνεργαστούν με όλους τους τομείς της κοινωνίας, όχι μόνο για βραχυπρόθεσμα οφέλη, αλλά για την αντιμετώπιση των βαθιά ριζωμένων κινδύνων», δηλώνει ο Πρόεδρος του WEF, Borge Brende.

Ταυτόχρονα, η έκθεση του WEF καλεί τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να συνδυάσουν τους στόχους τους για την προστασία του κλίματος με αυτούς που στηρίζουν τις οικονομίες. Ζητά, ακόμη, από τις επιχειρήσεις να προσαρμόζονται σε στόχους στραμμένους στην επιστήμη, προκειμένου να αποφευχθούν μαζικές απώλειες στο μέλλον.

Ο Sandrine Dixson-Declève, Co-President of the Club of Rome, υπογραμμίζει ότι τα «πρότυπα οικονομικής ανάπτυξης, παραγωγής και κατανάλωσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά κοινωνικο-οικονομικά προβλήματα και μεγαλύτερες ανισότητες και τονίζει την «έκτακτη ανάγκη να οικοδομήσουμε ταυτόχρονα νέα οικονομικά, κοινωνικά και χρηματοπιστωτικά συστήματα».

Ο John Drzik, Chairman of Marsh & McLennan, τονίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ότι «οι επιχειρήσεις πρέπει να ενεργήσουν συνολικά για να μετριάσουν τον κίνδυνο και να βρουν ευκαιρίες».

«Βλέπουμε ήδη τις εταιρείες να καταστρέφονται, επειδή δεν έχουν ευθυγραμμίσει τις στρατηγικές τους με τις αλλαγές της πολιτικής και των προτιμήσεων των πελατών», δήλωσε ο Peter Giger, Group Chief Risk Officer της Zurich Insurance Group.

Χαρά Κάνδηλα