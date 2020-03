«Η Fed μειώνει αλλά πρέπει να χαλαρώσει παραπάνω και το κυριότερο να ευθυγραμμιστεί με τις άλλες χώρες/ανταγωνιστές. Δεν παίζουμε επί ίσοις όροις. Δεν είναι δίκαιο για τις ΗΠΑ. Είναι επιτέλους ώρα για τη Fed να ΗΓΗΘΕΙ. Περισσότερη χαλάρωση και μείωση!» έγραψε στο Twitter ο κ. Τραμπ.

Νωρίτερα, ο Τραμπ είχε καλέσει τη Fed να λάβει μέτρα ποσοτικής χαλάρωσης, μετά την απόφαση της κεντρικής τράπεζας της Αυστραλίας να υποβαθμίσει τα επιτόκια σε χαμηλά επίπεδα.

«Η κεντρική τράπεζα της Αυστραλίας έκοψε τα επιτόκια και δήλωσε ότι πιθανότατα θα προχωρήσει σε νέα χαλάρωση για να αντισταθμίσει τον αντίκτυπο από την κατάσταση στην Κίνα και την επιβράδυνση. Άλλες χώρες κάνουν το ίδιο πράγματα, αν όχι πιο επιθετικά. Η Fed μας έχει να πληρώνουμε υψηλότερα επιτόκια από άλλους, όταν θα έπρεπε να πληρώνουμε λιγότερα» ανέφερε ο κ. Τραμπ.

«Δύσκολο για τους εξαγωγείς μας και βάζει τις ΗΠΑ σε δυσμενή θέση. Πρέπει να πάρει αλλιώς τα πράγματα. Πρέπει να κάνει χαλάρωση και να προχωρήσει σε μεγάλη μείωση» πρόσθεσε.

The Federal Reserve is cutting but must further ease and, most importantly, come into line with other countries/competitors. We are not playing on a level field. Not fair to USA. It is finally time for the Federal Reserve to LEAD. More easing and cutting!