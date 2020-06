Η Αίγυπτος προωθεί την κατάπαυση του πυρός στη Λιβύη

Ειδικότερα, ο Σίσι ζήτησε από κυβέρνηση του Φαγιέζ αλ Σάρατζ να σταματήσουν οι εχθροπραξίες και να ξεκινήσει κατάπαυση του πυρός από την Δευτέρα 8 Ιουνίου. Βασικός όρος που θέτει η Αίγυπτος είναι να αποχωρήσουν όλοι οι ξένοι μαχητές.

Μετά την πτώση της πόλης Ταρχούνα, η Τρίπολη στρέφει την προσοχή στην πόλη της Σίρτης, ανακοινώνοντας την επιχείρηση «δρόμος νίκης» η οποία έχει στόχο την κατάληψη της.

Υπενθυμίζεται πως οι δυνάμεις του Εθνικού Στρατού της Λιβύης, υπό τις διαταγές του στρατάρχη Χάφταρ, είχαν θέσει υπό τον έλεγχό τους την Σύρτη στις 7 Ιανουαρίου. Η κατάληψη της Σύρτης αποτελούσε σημαντική στρατηγική νίκη για τον Χάφταρ, ο οποίος από τον Απρίλιο του 2019 είχε εξαπολύσει επίθεση εναντίον της πρωτεύουσας Τρίπολης.

Η Σύρτη, στα παράλια της Μεσογείου, σχεδόν στη μέση της Λιβύης, ελεγχόταν μέχρι τότε από δυνάμεις που στηρίζουν την κυβέρνηση της Τρίπολης μετά την εκδίωξη του Ισλαμικού Κράτους.

