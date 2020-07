ΗΠΑ: Πάνω από 65.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε 24 ώρες

Το προηγούμενο ρεκόρ είχε καταγραφεί μόλις την Τρίτη, με πάνω από 60.200 νέα κρούσματα σε μια μέρα, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο.

Η ανησυχία για την εξέλιξη της πανδημίας εντείνεται στις ΗΠΑ, οι οποίες γνωρίζουν εδώ και μερικές εβδομάδες εκρηκτική αύξηση των κρουσμάτων μόλυνσης σε νότιες και δυτικές πολιτείες της χώρας, που έχει υποστεί μακράν το βαρύτερο πλήγμα στον πλανήτη σε απόλυτους αριθμούς.

Ειδικοί φοβούνται ότι η καμπύλη των θανάτων σύντομα θα ακολουθήσει την ίδια τροχιά με τα κρούσματα μόλυνσης. Χίλιοι άνθρωποι υπέκυψαν στην COVID-19 στην αμερικανική επικράτεια τις προηγούμενες 24 ώρες. Συνολικά, η πανδημία του κορονοϊού έχει στοιχίσει τη ζωή σε 133.195 ανθρώπους στις ΗΠΑ.

«Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη κατάσταση», επισήμανε την Πέμπτη ο ειδικός στις μολυσματικές ασθένειες Δρ. Άντονι Φάουτσι, ο οποίος είναι σύμβουλος του Λευκού Οίκου για την κρίση.

Απτόητος ο Τραμπ

Η επανεκκίνηση της αμερικανικής οικονομίας έγινε με σοβαρές παραλείψεις όσον αφορά τα μέτρα που είχαν συσταθεί, στηλίτευσε ο Φάουτσι κατά τη διάρκεια βιντεοδιάσκεψης που οργάνωσε ο ειδησεογραφικός ιστότοπος The Hill. «Αυτός δεν είναι ο σωστός τρόπος να προχωρήσουμε. Είναι ανάγκη να το ξανασκεφτούμε και να ενεργήσουμε διαφορετικά».

«Θεωρώ ότι οι πολιτείες πρέπει να αναστείλουν τις διαδικασίες άρσης των μέτρων περιορισμού», έκρινε ακόμη ο ειδικός, αν και έσπευσε να συμπληρώσει πως «δεν πιστεύω ότι πρέπει να γυρίσουμε πίσω στο πλήρες κλείσιμο» της οικονομίας.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ από την πλευρά του επιμένει υποβαθμίζει τα αλλεπάλληλα θλιβερά ρεκόρ. «Για εκατοστή φορά, ο λόγος για τον οποίο έχουμε τόσα κρούσματα, σε σύγκριση με άλλες χώρες που πολύ απέχουν από το να πηγαίνουν τόσο καλά όσο εμείς, είναι πως εμείς κάνουμε πολύ περισσότερα και καλύτερα τεστ», διαβεβαίωσε χθες Πέμπτη μέσω Twitter.

For the 1/100th time, the reason we show so many Cases, compared to other countries that haven’t done nearly as well as we have, is that our TESTING is much bigger and better. We have tested 40,000,000 people. If we did 20,000,000 instead, Cases would be half, etc. NOT REPORTED!