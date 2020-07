Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 10 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS) ανέφερε ότι ο σεισμός ήταν 7,8 βαθμών, ενώ έχει εκδοθεί και προειδοποίηση για τσουνάμι.

Περίπου δύο ώρες αργότερα, γύρω στα μεσάνυκτα, το κέντρο ήρε την προειδοποίηση.

