Πομπέο σε Τσαβούσογλου: Ανάγκη να μειωθεί η ένταση στη Μεσόγειο

Ειδικότερα, ο κ. Πομπέο τόνισε στον Τούρκο ομόλογό του πως πρέπει να μειωθεί η ένταση στην ανατολική Μεσόγειο.

«Είχαμε μια συζήτηση που έγινε την κατάλληλη στιγμή με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου για την επείγουσα ανάγκη να μειωθούν οι εντάσεις στην Ανατολική Μεσόγειο», αναφέρει ο Μάικ Πομπέο χαρακτηριστικά σε ανάρτησή του στο Twitter.

Timely conversation with Turkish Foreign Minister @MevlutCavusoglu in Santo Domingo today on the urgent need to reduce tensions in the Eastern Mediterranean. pic.twitter.com/pAl0BHPOtz