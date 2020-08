Συνάντηση Πομπέο-Δένδια: Ισχυρή η σχέση ΗΠΑ-Ελλάδας - Ανάγκη μείωσης των εντάσεων στη Μεσόγειο

Η συνάντηση των δύο αξιωματούχων διήρκεσε σχεδόν μία ώρα. Με την ολοκλήρωσή της, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι η σαφής τοποθέτηση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ δεν αφήνει καμία δυνατότητα παρερμηνείας της θέσης των ΗΠΑ για τα τελευταία γεγονότα και τόνισε ότι ευχαρίστησε γι' αυτό τον Αμερικανό υπουργό Εξωτερικών.

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας συνέχισε, λέγοντας «είναι η Τουρκία που κλιμακώνει και στρατιωτικοποιεί την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, γεγονός που κάνει εμφανές ότι έχει έλλειψη νομικών επιχειρημάτων».

Σε άλλες δηλώσεις του σε δημοσιογράφους μετά τη συνάντηση με τον κ. Πομπέο, εξάλλου, ο κ. Δένδιας σημείωσε ότι «όλα μπορούν να επιλυθούν, αλλά αυτό είναι ένα ερώτημα που πρέπει να τεθεί στην Τουρκία».

Εξέφρασε δε, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, την ελπίδα να μην υπάρξει σύγκρουση εφόσον όλοι ενεργήσουν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και το διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

Ωστόσο, διεμήνυσε ότι προϋπόθεση για την αποκλιμάκωση της κρίσης είναι η αποχώρηση των τουρκικών πλοίων από την υφαλοκρηπίδα.



Από την πλευρά του, το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών σημείωσε ότι οι δυο υπουργοί συζήτησαν την επείγουσα ανάγκη να μειωθεί η ένταση στην Ανατολική Μεσόγειο καθώς και ότι στο τραπέζι βρέθηκε επίσης «η ισχυρή σχέση Ουάσιγκτον-Αθήνας».

