Ο Τραμπ εγκωμιάζει τον Ερντογάν: Είναι «σκακιστής» παγκόσμιας κλάσης

Ειδικότερα, σε δηλώσεις που πραγματοποίησε ο Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε στον Τούρκο πρόεδρο, λέγοντας ότι ο υποψήφιος των Δημοκρατικών, Τζο Μπάιντεν, δεν είναι ικανός να σταθεί απέναντι σ' έναν «παγκόσμιας κλάσης σκακιστή», όπως είναι ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

«Πρέπει να διαπραγματευτείς με πολύ έξυπνους ανθρώπους. Με ηγέτες χωρών που είναι παγκόσμιας κλάσης σκακιστές. Τους γνωρίζω όλους. Τα πάω πολύ καλά με όλους και με τον πρόεδρο της Τουρκίας τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν», δήλωσε ο Τραμπ σε τηλεφωνική του παρέμβαση που έκανε Δευτέρα στην εκπομπή «Fox & Friends» και προσέθεσε. «Δεν μπορούμε να έχουμε έναν άνθρωπο που δεν ξέρει που βρίσκεται».

Here's Trump ranting and raving and yelling about Amazon for more than a minute, uninterrupted. Listen to this while keeping in mind that this guy has the nuke codes. pic.twitter.com/WU1S6HIJUr