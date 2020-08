Ρωσία: Στην εντατική ο Αλεξέι Ναβάλνι λόγω δηλητηρίασης

Ο Αλεξέι Ναβάλνι βρισκόταν σε πτήση από τη Σιβηρία για τη Μόσχα όταν το αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση λόγω της αιφνίδιας επιδείνωσης της κατάστασης της υγείας του, σύμφωνα με την εκπρόσωπό του Κίρα Γιάρμις. «Ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε» και «βρίσκεται εφεξής στην εντατική», σημείωσε στο μήνυμά της.

«Πιστεύουμε ότι ο Αλεξέι δηλητηριάστηκε με κάτι που ανακατεύτηκε με το τσάι του. Δεν ήπιε τίποτε άλλο σήμερα το πρωί», διευκρίνισε η εκπρόσωπός του.

«Οι γιατροί δήλωσαν ότι το δηλητήριο απορροφήθηκε γρήγορα μέσω του ζεστού ροφήματος», πρόσθεσε.

