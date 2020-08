Ουισκόνσιν: Ο Τραμπ στέλνει ενισχύσεις ομοσπονδιακών δυνάμεων στην Κενόσα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε την Τετάρτη πως αξιωματούχοι στο Ουισκόνσιν αποδέχθηκαν τη συνδρομή ομοσπονδιακών δυνάμεων επιβολής του νόμου, έπειτα από μέρες ταραχών που πυροδοτήθηκαν μετά τον πυροβολισμό από αστυνομικούς ενός μαύρου στην πόλη Κενόσα.

Με tweet του ο Ρεπουμπλικάνος ένοικος του Λευκού Οίκου γνωστοποίησε ότι συνομίλησε με τον κυβερνήτη της πολιτείας Ουισκόνσιν Τόνι Έβερς, ο οποίος συμφώνησε να αποδεχθεί τη βοήθεια ομοσπονδιακών δυνάμεων.

«ΣΗΜΕΡΑ, θα στείλω ομοσπονδιακές δυνάμεις επιβολής του νόμου και την Εθνική Φρουρά στην Κενόσα για την αποκατάσταση του ΝΟΜΟΥ και της ΤΑΞΗΣ!», ανέφερε η ανάρτηση του Τραμπ.

«Δεν θα ανεχτούμε λεηλασίες, εμπρησμούς, βία και ανομία στους αμερικανικούς δρόμους», δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ στην πρώτη του αντίδραση μετά τον σοβαρό τραυματισμό του Αφροαμερικανού Τζέικομπ Μπλέικ από την αστυνομία την Κυριακή σε αυτή την πόλη του Ουισκόνσιν.

...TODAY, I will be sending federal law enforcement and the National Guard to Kenosha, WI to restore LAW and ORDER! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 26, 2020

Συνελήφθη έφηβος για τους πυροβολισμούς διαδηλωτών

Ένας έφηβος που ταυτοποιήθηκε ως ο Κάιλ Ριτενχάουζ συνελήφθη σήμερα και κατηγορείται για ανθρωποκτονία, σύμφωνα με δικαστικούς αξιωματούχους, καθώς φέρεται να πυροβόλησε και να σκότωσε δύο ανθρώπους, τραυματίζοντας έναν ακόμη κατά τη διάρκεια των βίαιων διαδηλώσεων στην πόλη Κενόσα του Ουισκόνσιν.

Ο 17χρονος Ριτενχάουζ συνελήφθη στο Ιλινόι και κατηγορείται για εκ προθέσεως ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, δήλωσε αξιωματούχος του δικαστηρίου του Λέικ Σίτι.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν αναρτηθεί βίντεο που δείχνουν ανθρώπους να τρέχουν μέσα στους δρόμους της Κενόσα ενώ ακούγονται πυροβολισμοί. Σε άλλα βίντεο διακρίνει κανείς τραυματίες στο έδαφος.

Angry protests erupted in the city of #Kenosha after #Wisconsin cops shot an unarmed black man in the back multiple times.

Jacob Blake, 29, is in a serious condition in hospital. pic.twitter.com/TgNXaMxBvp — th1an1 (@th1an1) August 24, 2020

Looting and vandalism in #Kenosha . Small businesses in the area and being broken into #Wisconsin pic.twitter.com/JkscjRBHxN — Jorge Ventura Media (@VenturaReport) August 25, 2020