Με ταχείες διαδικασίες η Δημόσια Επιχείρηση Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) προχωρά στο σχεδιασμό για την ανάπτυξη της εγχώριας Αγοράς Φυσικού Αερίου.

Με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου, η ΔΕΦΑ προκήρυξε διαγωνισμό για συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών για υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου της ΔΕΦΑ.

Η περίληψη του διαγωνισμού υπό τον τίτλο “Request for Proposal for the Provision of Legal - Commercial – Financial Advisor Services” καθώς και όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα, είναι διαθέσιμα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της κυβέρνησης για τις δημόσιες συμβάσεις (eprocurement) στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.eprocurement.gov.cy/epps/cft/prepareViewCfTWS.do?resourceId=4543445

Ο διαγωνισμός αφορά στην παροχή Νομικών, Εμπορικών και Οικονομικών συμβουλευτικών υπηρεσιών στη ΔΕΦΑ και στη θυγατρική της, ΕΤΥΦΑ (Εταιρεία Υποδομών Φυσικού Αερίου), με σκοπό την υποστήριξη του επιχειρηματικού πλάνου της ΔΕΦΑ για τα επόμενα χρόνια.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών είναι μέχρι την 2 Απριλίου 2021 και ώρα 13:00 (ώρα Κύπρου).