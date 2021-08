Η παραγωγή της νέας τηλεοπτικής σειράς Lord of the Rings θα μετακομίσει στο Ηνωμένο Βασίλειο από τη Νέα Ζηλανδία, όπως επιβεβαίωσε η Amazon Studios.

Το ακόμα άτιτλο έπος φαντασίας τοποθετείται χιλιάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα στα βιβλία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν The Hobbit και The Lord of the Rings.

Αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα για τη βιομηχανία ψυχαγωγίας της Νέας Ζηλανδίας όπου γυρίστηκαν επίσης οι βραβευμένες ταινίες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Πολιτισμού του Ηνωμένου Βασιλείου Όλιβερ Ντάουντεν καλωσόρισε την απόφαση, δηλώνοντας: «Χιλιάδες θέσεις εργασίας υψηλής ποιότητας σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο θα δημιουργηθούν και θα υποστηριχθούν από την τηλεοπτική σειρά The Lord of the Rings, οπότε αυτά είναι πολύ συναρπαστικά νέα».

Βάσει πλάνου η μετακόμιση

Η Amazon Studios, ο κινηματογραφικός και τηλεοπτικός βραχίονας του τεχνολογικού κολοσσού, έχει ξοδέψει ήδη 465 εκατομμύρια δολάρια για την πρώτη σεζόν της σειράς.

Η εταιρεία εξήγησε ότι η αλλαγή στις τοποθεσίες ήταν μέρος ενός σχεδίου για την επέκταση του χώρου παραγωγής και την εδραίωση του αποτυπώματός της στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η πρώτη σεζόν της σειράς θα τελειώσει τα γυρίσματα στη Νέα Ζηλανδία και θα προβληθεί στο Amazon Prime τον Σεπτέμβριο του 2022.

Η παραγωγή θα μετακομίσει στη συνέχεια στο Ηνωμένο Βασίλειο και αναμένεται να γίνουν άλλες τέσσερις σεζόν της σειράς.

Ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Νέας Ζηλανδίας, Στιούαρτ Νας, δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι "απογοητευμένη" από την απόφαση.

Τον Απρίλιο, η κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας είχε χορηγήσει στην Amazon Studios επιπλέον επιδοτήσεις για την παραγωγή της.

Η Amazon είχε ήδη 20% έκπτωση στα έξοδά της για τα γυρίσματα της σειράς The Lord of the Rings στη Νέα Ζηλανδία προτού η κυβέρνηση προσθέσει επιπλέον 5%.

Εκείνη την εποχή, ο κ. Νας είχε δηλώσει πως η συμφωνία με την Amazon δημιούργησε «τοπικές θέσεις εργασίας και δημιουργεί εργασία για τις τοπικές επιχειρήσεις» και πως «θα επιτρέψει ένα νέο κύμα διεθνούς branding και προώθησης του τουρισμού για τη χώρα».

Το αντίο στη Νέα Ζηλανδία

Σχολιάζοντας την απόφαση να μετακινηθεί η παραγωγή από τη Νέα Ζηλανδία, ο κ. Νας είπε ότι η κινηματογραφική βιομηχανία της χώρας ήταν «απίστευτα ανταγωνιστική και ιδιαίτερα κινητή».

«Δεν μετανιώνουμε που δώσαμε σε αυτήν την παραγωγή το καλύτερο δυνατό με την κρατική υποστήριξη», είπε.

Η Amazon δήλωσε ότι δεν θα «επιδιώξει ενεργά» την επιπλέον επιδότηση 5% που της είχε χορηγηθεί.

Ο Vernon Sanders, αντιπρόεδρος και συν-επικεφαλής της τηλεόρασης στα Amazon Studios ευχαρίστησε «τους ανθρώπους και την κυβέρνηση της Νέας Ζηλανδίας για τη φιλοξενία και την αφοσίωσή τους και για την παροχή ενός απίστευτου μέρους για τη σειρά The Lord of the Rings για να ξεκινήσει αυτό το επικό ταξίδι».

Το ιστορικό

Τα δραματικά τοπία της Νέας Ζηλανδίας φιλοξένησαν επίσης τις κινηματογραφικές τριλογίες The Lord of the Rings και The Hobbit του βραβευμένου με Όσκαρ σκηνοθέτη Peter Jackson.

Η πρώτη ταινία του Lord of the Rings, το The Fellowship of the Ring, κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο του 2001 και το τελευταίο μέρος της τριλογίας προβλήθηκε το 2003.

Η δημοτικότητα των ταινιών βοήθησε στην προώθηση της τουριστικής βιομηχανίας της Νέας Ζηλανδίας. Μεταξύ του 2001 και 2006, οι ετήσιοι τουρίστες στη χώρα αυξήθηκαν κατά 40% από 1,7 εκατομμύρια σε 2,4 εκατομμύρια, σύμφωνα με μια έκθεση.