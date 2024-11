Στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου συνελήφθηκαν δύο ακτιβιστές της οργάνωσης «Just Stop Oil», καθώς ψέκασαν με πορτοκαλί άμυλο αραβοσίτου ομοίωμα σκελετού δεινοσαύρου.

Οι ακτιβιστές Γουίλ Στέιμπλφορθ και Στιβ Φέι ψέκασαν το ομοίωμα του σκελετού του Patagotitan mayorum, ύψους 7.9 μέτρων, ζητώντας από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου να σταματήσει τα έργα πετρελαίου και φυσικού αερίου.

{https://twitter.com/JustStop_Oil/status/1717545878448189592}

Σύμφωνα με σχετικές πληροφορίες, οι δύο διαδηλωτές άνοιξαν επίσης ένα πανό που έγραφε «Για χάρη της υγείας - Απλά σταματήστε το πετρέλαιο», ενώ μετά από λίγο η αστυνομία τους συνέλαβε ως υπόπτους για εγκληματική ενέργεια.

Το ομοίωμα του δεινόσαυρου είναι κεντρικό στην έκθεση «The Titanosaur: Life as the Biggest Dinosaur», η οποία παρέμεινε κλειστή για το κοινό την υπόλοιπη ημέρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Telegraph.

Ο σκελετός κατασκευάστηκε με απολιθώματα που ανακαλύφθηκαν στη Νότια Αμερική το 2014 και είναι δάνειο από το Μουσείο Παλαιοντολογίας Egidio Feruglio, κέντρο επιστημονικής έρευνας και έκθεσης στο Τρελέου της Αργεντινής.

