Ο Κιρ Στάρμερ είναι ο ηγέτης που κατάφερε έπειτα από 14 χρόνια να επαναφέρει τους Εργατικούς στην εξουσία. Ο βρετανικός λαός τον επέλεξε, έχοντας μοιράσει μερικές πολύ φιλόδοξες υποσχέσεις.

Προεκλογικά υποσχέθηκε, για παράδειγμα να εθνικοποιήσει μέρος του σιδηροδρομικού δικτύου και επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας.

Στα άμεσα σχέδιά του έχει επίσης το να αυξήσει τον κατώτατο μισθό, να φορολογήσει τα δίδακτρα στα ιδιωτικά σχολεία, να βελτιώσει το δημόσιο σύστημα υγείας και να προσφέρει δωρεάν πρωινό στα δημόσια δημοτικά σχολεία.

Ένα καθαρά δηλαδή πιο αριστερό κυβερνητικό σχέδιο από αυτό των Συντηρητικών. Η φθορά της εξουσίας, όμως, ήταν τέτοια για τους Συντηρητικούς που σχεδόν όλα τα βρετανικά ΜΜΕ. ακόμα και τα πιο συντηρητικά, στήριξαν ανοιχτά τους Εργατικούς σε αυτές τις εκλογές. Η Αλλαγή κρίθηκε απαραίτητη και ο Στάρμερ εμπνέει εμπιστοσύνη.

Who is Who

Ο Κιρ Στάρμερ γεννήθηκε τον Σεπτέμβριο του 1962 στο νότιο Λονδίνο και μεγάλωσε στο Σάρρεϋ της Αγγλίας. Προέρχεται από οικογένεια όπου στήριζει το Εργατικό Κόμμα. Αποφοίτησε το Λύκειο "Reigate Grammar School" στο Σάρρεϋ το 1981. Επίσης, είναι κάτοχος διπλωμάτων μουσικής πάνω στο φλάουτο, στο πιάνο και το βιολί, από την μουσική σχολή "Guildhall School of Music and Drama" του Λονδίνου.

Σπούδασε νομική στο Πανεπιστήμιο του Λιντς, λαμβάνοντας αριστούχος (First Class Honours) πτυχίο το 1985. Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στο Αστικό Δίκαιο στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, και έλαβε μεταπτυχιακό δίπλωμα (BCL) το 1986.

Είναι εγγεγραμμένος στον δικηγορικό σύλλογο του Σίτι του Λονδίνου από το 1987. Μετά την εγγραφή του στον δικηγορικό σύλλογο, εργάστηκε αποκλειστικά ως δικηγόρος υπεράσπισης ειδικευμένος σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, πριν οριστεί ως Σύμβουλος της Βασίλισσας (QC) το 2002. Το 2008 έγινε Διευθυντής Δημόσιας Εισαγγελίας (DPP) και Προϊστάμενος της Βασιλικής Εισαγγελίας (CPS), θέση που διατήρησε ως το 2013. Για τον ρόλο του ως Διευθυντή Δημόσιας Εισαγγελίας, χρίστηκε Ιππότης του Τάγματος του Λουτρού (KCB) το 2014.



Εξελέγη στη Βουλή των Κοινοτήτων στις γενικές εκλογές του 2015 και ο Τζέρεμι Κόρμπιν τον όρισε ως σκιώδη υπουργό Μετανάστευσης, θέση από την οποία ο Στάρμερ παραιτήθηκε το 2016 μαζί με πολλούς άλλους βουλευτές του Εργατικού Κόμματος σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την ηγεσία του Κόρμπιν. Αργότερα διορίστηκε σκιώδης υπουργός αρμόδιος για την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Μετά την ήττα του Εργατικού Κόμματος στις γενικές εκλογές του 2019, ο Στάρμερ εξελέγη νέος ηγέτης του Εργατικού Κόμματος στις 4 Απριλίου 2020.



Είναι παντρεμένος από το 2007 με την δικηγόρο Βικτώρια Αλεξάντερ, με την οποία έχουν αποκτήσει 2 παιδιά. Είναι υποστηρικτής της Άρσεναλ και έχει ασχοληθεί ερασιτεχνικά στο παρελθόν με το ποδόσφαιρο.

Ακολουθήστε το reporter.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο reporter.gr