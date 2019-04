Κλιμάκιο εθελοντών δυτών της περιβαλλοντικής οργάνωσης «WE DIVE WE CLEAN» ύστερα από πολυετή δραστηριότητα στους τομείς έρευνας & ανέλκυσης και στα πλαίσια του προγράμματος για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος που υλοποιεί εδώ και 6 χρόνια σε διάφορα μέρη της Ελλάδος με 151 δράσεις υποβρυχίων καθαρισμών και έχοντας αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία/τεχνογνωσία από την περισυλλογή 52 και πλέον τόνων στερεών απορριμμάτων σε ανάλογα εγχειρήματα σε Μέθανα - Αγκίστρι - Πάρο - Νέα Πέραμο - Ελευσίνα - Πάχη - Γύθειο - Αίγιο - Ζάκυνθο - Ανάβυσσο - Ελαφόνησο - Κρήτη - Πάτρα - Διακοπτό - Βραχάτι - Σίφνο - Αμοργό - Πύλο - Αντίκυρα - Μικρολίμανο - Άσσο - Κιάτο - Τολό - Ναύπλιο - Κόρινθο - Ύδρα - Βάρκιζα - Άγιοι Θεόδωροι - Λουτράκι.

