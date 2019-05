«Πραγματική βαλκανική διπλωματική επιτυχία» χαρακτηρίζουν οι Financial Times την αλλαγή του ονόματος της Βόρειας Μακεδονίας. «Αναμφισβήτητα, ο διακανονισμός των Πρεσπών είναι το μεγαλύτερο διπλωματικό επίτευγμα της Δύσης στα Βαλκάνια από τις συμφωνίες του Ντέιτον που διεξήγαγαν οι ΗΠΑ και οι οποίες τερμάτισαν τον πόλεμο στη Βοσνία το 1995» τονίζεται στο δημοσίευμα.

