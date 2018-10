Ομάδα εθελοντών της KPMG συγκεντρώθηκε και με τις οδηγίες σεφ μαγείρεψε και συσκεύασε 110 μερίδες φαγητού στο εργαστήρι μαγειρικής « The Seminar Project» , στο οποίο διεξάγονται όλο τον χρόνο μαθήματα από τον master σεφ Γιάννη Λουκάκο . Το «Cook for Good» πραγματοποιήθηκε για άλλη μια χρονιά με την υποστήριξη της Μη Κερδοσκοπικής Οργάνωσης «Μπορούμε» και φέτος οι μερίδες φαγητού διανεμήθηκε σε μονάδες του Φορέα ΕΠΑΨΥ.

Για τρίτη συνεχή χρονιά, με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Φτώχειας και στο πλαίσιο των ενεργειών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , η KPMG διοργάνωσε δράση με τίτλο «Cook for Good» .

More in this category: