Το συνέδριο έκλεισε με θετικό πρόσημο για την Τεχνητή Νοημοσύνη καθώς ο Διονύσης Διαμαντόπουλος, Γενικός Διευθυντής της KPMG, στην παρουσίασή του εξέφρασε την άποψη ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, αλλά θα εμπλουτίσει τα αντικείμενα εργασίας ε ενώ αίσθηση προκάλεσε η παρουσίαση του Ηλία Χάντζου για την ψηφιακή ασφάλεια. Ο κορυφαίος ειδικός σε θέματα προστασίας δεδομένων τόνισε ότι το GDPR δεν αφορά μόνο την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών ενώ επέστησε την προσοχή στα νέα δεδομένα ασφάλειας που συμβαδίζουν με τη διάδοση του Internet of Things.

Στην κυριαρχία του μοντέλου της ‘’platform economy’’ εστίασε την παρουσίασή του ο Brad Van Leeuwen, Head of Partnerships της Railsbank, εξηγώντας ότι, σε αυτό το νέο πλαίσιο, οι αγορές γίνονται πιο αποτελεσματικές ενώ οι επιχειρηματικές τάσεις εξελίσσονται με μη-γραμμικό τρόπο.

Σκοπός του συνεδρίου Leaders of Digital Economy ήταν, μεταξύ άλλων, να καταρρίψει τα κλισέ σχετικά με την ψηφιακή καινοτομία. Ως εκ τούτου, στο κεντρικό πάνελ συζήτησης, με συντονιστή τον Νίκο Δημάκο, Γενικό Διευθυντή της KPMG, πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις ουσίας από τους Ξενοφώντα Λιαπάκη, CIO και CDO της Interamerican, Θεοδόση Μιχαλόπουλο, Διευθυντή Πωλήσεων Μεγάλων Επιχειρήσεων και Δημόσιου Τομέα της Microsoft για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, Στέφανο Μυτιληναίο, Γενικό Διευθυντή και Επικεφαλής Τομέα Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς και Σπύρο Πουλίδα, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της IBM για Ελλάδα Κύπρο. Τα εξέχοντα στελέχη της αγοράς διατράνωσαν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι ζήτημα θέλησης και διάθεσης των εταιρειών να αναλάβουν το σχετικό κόστος, αλλά και να αφήσουν τους ανθρώπους τους να αποτύχουν.

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 6 Νοεμβρίου το πρώτο συνέδριο της KPMG “Leaders of Digital Economy” για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. «Δημιουργήσαμε ένα ‘ανθρωποκεντρικό’ και πλουραλιστικό συνέδριο για την ψηφιοποίηση του επιχειρείν, καθώς, ως σύμβουλοι επιχειρήσεων, ξέρουμε ότι πίσω από τον ψηφιακό μετασχηματισμό είναι, πάνω από όλα οι άνθρωποι, οι ιδέες και η κουλτούρα», τόνισε στην εισαγωγή του ο Βαγγέλης Αποστολάκης, Αντιπρόεδρος της KPMG.

