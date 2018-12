Η μεγάλη, ετήσια γιορτή του ελληνικού e-commerce, τα e-volution awards, που διοργανώνουν εδώ και 8 χρόνια το Marketing Week και η Boussias Communications σε συνεργασία με το ELTRUN, επιβράβευσε και φέτος τις βέλτιστες πρακτικές στο ηλεκτρονικό εμπόριο και επιχειρείν, υπό την αιγίδα του GR.E.CA. Περισσότερα από 500 υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς παρευρέθηκαν στην τελετή απονομής, η οποία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου, στο Athenaeum InterContinental Athens, με παρουσιαστή τον Παναγιώτη Χατζηδάκη.

Όπως κάθε χρόνο, στη διοργάνωση διαγωνίστηκαν τα σημαντικότερα e-shops και e-commerce agencies της χώρας , διεκδικώντας τις μεγάλες διακρίσεις, E-Commerce Agency of the Year και Best Greek e-shop by GRECA. Φέτος, η διοργάνωση εισήγαγε για πρώτη φορά και την απονομή Platinum Award, διάκριση που απονεμήθηκε στην υποψηφιότητα η οποία συγκέντρωσε τον υψηλότερο μέσο όρο βαθμολογίας από την Κριτική Επιτροπή, ανάμεσα στο σύνολο των νικητών στην εκάστοτε κατηγορία.

Την εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής καθ. Γεώργιος Δουκίδης, Διευθυντής του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Εμπορίου ELTRUN του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ο οποίος χαρακτήρισε τα βραβεία «τη βασική γιορτή του ηλεκτρονικού εμπορίου στη χώρα μας», επισημαίνοντας ότι φέτος η διοργάνωση κατέγραψε ρεκόρ συμμετοχών και είχε την πολυπληθέστερη Κριτική Επιτροπή στην ιστορία της, αποτελούμενη από 30 μέλη.

Παράλληλα, o Γ. Δουκίδης παρουσίασε τις επτά αναδυόμενες τάσεις όπως αυτές προέκυψαν μέσα από τα φετινά βραβεία και προσδιορίζουν σε μεγάλο βαθμό τον κλάδο: Λειτουργική Ωριμότητα, Πελατοκεντρικότητα, Επιχειρηματική Αναλυτική, Επανασχεδιασμός (redesign-relaunch), Τεχνολογική Αριστεία, Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα, Ψηφιακός Μετασχηματισμός.

Κορυφαίες στιγμές της τελετής ήταν η απονομή του E-Commerce Agency of the Year στην εταιρεία ΑΤCOM και η απονομή του Best Greek e-shop by GRECA στο Aegeanair.com, το οποίο θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στα European E-Commerce Awards.

Από τα πέντε Platinum Awards που απονεμήθηκαν, τα δύο απέσπασαν οι εταιρείες Sleed και Cosmos Sport, και από ένα οι cosmoONE, Παπαστράτος – IQOS, και AEGEAN - SAPIENT – ATCOM.

Η τελετή έκλεισε σε άκρως εορταστικό και χριστουγεννιάτικο κλίμα, με τον Παναγιώτη Χατζηδάκη να προσφέρει ένα συμβολικό χριστουγεννιάτικο δώρο στην ομάδα που έκρινε ότι διέθετε το περισσότερο κέφι και ενέργεια κατά τη διάρκεια της βραδιάς, αυτήν της εταιρείας Παπαστράτος.

Χρυσοί χορηγοί της διοργάνωσης ήταν η ACS και η ATCOM και υποστηρικτές το ΕΙΠ, το Hellenic CIO Forum, η ΕΕΔΕ, η HEPIS, το IAB Hellas και ο ΣΕΠΕ.