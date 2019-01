•Την επιβολή προστίμου ύψους € 18.400 στο νομικό πρόσωπο WINDLESHEIM MANAGEMENT LTD για παράβαση του άρθρου 12 του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, σε συνδυασμό με το άρθρο 5 του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012 για τις ανοικτές πωλήσεις και ορισμένες πτυχές πιστωτικής αθέτησης, κατά την πώληση 200.000 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.

•Την επιβολή προστίμου ύψους € 53.600 στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία CAXTON INTERNATIONAL LTD για παράβαση του άρθρου 12(1.β) του Κανονισμού 236/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όπως αυτό εξειδικεύεται στο άρθρο 5(1.ε), σε συνδυασμό με την περίπτωση 8 του προοιμίου, του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 827/2012 της Επιτροπής για τις ανοικτές πωλήσεις, κατά την πώληση 2.727.273 μετοχών ALPHA Τράπεζα Α.Ε.

- € 90.000 στην MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD

•Την επιβολή προστίμου συνολικού ύψους 450.000 σε δύο νομικά πρόσωπα και τέσσερα φυσικά πρόσωπα, για παράβαση των διατάξεων του άρθρου 7 παρ. 1 του ν.3340/2005, λόγω συμμετοχής τους σε εγχείρημα χειραγώγησης της μετοχής της MARFIN POPULAR BANK PUBLIC CO LTD (εφεξής ΜΑΡΦΒ) και του δικαιώματος προτίμησης αυτής, κατά την περίοδο 03.01.2011-11.02.2011. Συγκεκριμένα επιβάλλεται πρόστιμο ύψους:

